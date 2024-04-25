Репетиции парада Победы пройдут 26 апреля, 2 и 5 мая
26 апреля, 2 и 5 мая в Москве пройдут репетиции парада Победы, движение транспорта будет временно недоступно в ЦАО и ЮВАО. Об этом сообщает дептранс города в своем Telegram-канале.
Движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, а также на ряде центральных набережных и улиц. В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение. На упомянутых участках запрещена парковка с 25 до 27 апреля и с 1 до 9 мая.
20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России в 2024 г. пройдут военные парады, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шойгу уточнил, что в параде на Красной площади будут задействованы свыше 9000 военных и 75 единиц вооружения и военной техники.
25 марта ТАСС со ссылкой на Кремль написал, что генеральная репетиция военного парада состоится 5 мая.