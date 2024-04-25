Репетиции парада Победы пройдут 26 апреля, 2 и 5 мая

Движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, а также на ряде центральных набережных и улиц. В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение. На упомянутых участках запрещена парковка с 25 до 27 апреля и с 1 до 9 мая.