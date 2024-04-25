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Репетиции парада Победы пройдут 26 апреля, 2 и 5 мая

Ведомости

26 апреля, 2 и 5 мая в Москве пройдут репетиции парада Победы, движение транспорта будет временно недоступно в ЦАО и ЮВАО. Об этом сообщает дептранс города в своем Telegram-канале.

Движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, а также на ряде центральных набережных и улиц. В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение. На упомянутых участках запрещена парковка с 25 до 27 апреля и с 1 до 9 мая.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России в 2024 г. пройдут военные парады, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шойгу уточнил, что в параде на Красной площади будут задействованы свыше 9000 военных и 75 единиц вооружения и военной техники.

25 марта ТАСС со ссылкой на Кремль написал, что генеральная репетиция военного парада состоится 5 мая.

16 апреля Красную площадь закрывали для посетителей для подготовки к параду Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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