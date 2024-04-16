Красную площадь закрыли для подготовки к параду Победы

В 2023 г. на празднование Дня Победы в Москву приехали лидеры семи иностранных государств. На параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин произнес торжественную речь и поздравил россиян с праздником. В своей речи он заявил, что против России развязана война, а от участников спецоперации зависит будущее народа. Он подчеркнул, что Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным. Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.