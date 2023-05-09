Как западные СМИ отреагировали на парад Победы в Москве

Как западные СМИ отреагировали на парад Победы в МосквеВладимир Путин говорил с трибуны о победе над нацизмом и войне против России
9 мая на Красной площади прошел традиционный парад Победы. На празднование в столицу приехали лидеры семи иностранных государств. «Ведомости» собрали реакцию СМИ на парад Победы и выступление российского президента.
Стив Розенберг, редактор российского отделения BBC
«Традиционно Россия использует День Победы, чтобы продемонстрировать миру силу и непобедимость своей армии. Но <...> в этом году парад на Красной площади был сокращен. <...> Единственным выставленным танком был Т-34 времен Второй мировой войны, в то время как обычно на параде 9 мая используются современные танки.
В своем обращении на Красной площади президент [Владимир] Путин похвалил российских солдат, которые участвуют в том, что он до сих пор называет специальной военной операцией на Украине. И повторил, что в этом конфликте виноват Запад и против России «развязана настоящая война».
Максим Такер, The Times
«Путин обвинил Запад в «развязывании войны против России» и «создании нового культа нацизма» через разрушение советских мемориалов в Восточной Европе. Запад забыл, «кто победил нацистов» во Второй мировой войне, утверждает президент.
Хотя парады в Москве и Санкт-Петербурге состоялись, как минимум в 21 крупном городе их отменили из соображений безопасности. Приложения для вызова такси перестали работать в центре Москвы <...>. Когда боевые машины пехоты и ракетные установки прокатились по улицам Москвы во время 47-минутного парада, стало очевидно, что не хватает традиционного символа российской военной мощи – танков».
Петр Зауэр, The Guardian
«Выступая на 78-м ежегодном праздновании поражения нацистской Германии на Красной площади в Москве, президент России сказал, что выживание русского народа зависит от конфликта на Украине. «Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном этапе. Против нас снова развязана настоящая война», – сказал Путин в гневной речи, в которой провел параллели между сегодняшней борьбой с «преступным режимом» Украины и поражением нацистской Германии в 1945 году. «Мы гордимся участниками спецоперации. От вас зависит будущее нашего народа», — сказал он, стоя на трибуне на Красной площади.
Путин также обвинил Запад в «разрушении традиционных ценностей» и пропаганде «системы грабежа и насилия». «Цель наших врагов, и в этом нет ничего нового, – добиться распада и разрушения нашей страны», — сказал президент.
Bloomberg
«Многие годы Путин использовал неуклонно расширяющееся празднование Дня Победы по всей стране для укрепления национального самосознания. Советский Союз потерял 27 миллионов человек в Великой Отечественной войне, и этот праздник до сих пор имеет большое значение для многих россиян.
Во вторник Путин принимал лидеров многих своих бывших советских соседей на мероприятиях, посвященных памяти жертв Второй мировой войны, в том числе глав Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Это стало одной из самых высоких явок за последние годы».
Мария Ильюшина, Робин Диксон, The Washington Post
«Президент России Владимир Путин предупредил, что против России ведется «настоящая война» на фоне приглушенного празднования Дня Победы во вторник, когда многие массовые мероприятия были отменены из соображений безопасности после <...> атаки беспилотников на Кремль».