Как западные СМИ отреагировали на парад Победы в Москве

«Выступая на 78-м ежегодном праздновании поражения нацистской Германии на Красной площади в Москве, президент России сказал, что выживание русского народа зависит от конфликта на Украине. «Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном этапе. Против нас снова развязана настоящая война», – сказал Путин в гневной речи, в которой провел параллели между сегодняшней борьбой с «преступным режимом» Украины и поражением нацистской Германии в 1945 году. «Мы гордимся участниками спецоперации. От вас зависит будущее нашего народа», — сказал он, стоя на трибуне на Красной площади.