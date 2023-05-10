Парад в честь Дня Победы в Москве неожиданно посетили почти все лидеры СНГ

Парад в честь Дня Победы в Москве неожиданно посетили почти все лидеры СНГЭто серьезный символический успех российской внешней политики
Второй год подряд Владимир Путин говорил с трибуны на параде Победы не только о празднике – «в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество». Но и о том, что ситуация так или иначе повторяется. Цивилизация, говорил президент (он же верховный главнокомандующий), «вновь находится на решающем, переломном рубеже»: «Против нашей Родины вновь развязана настоящая война». Но, пояснял он, если «мы дали отпор международному терроризму», то «защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность».
Год назад, когда только началась военная операция на Украине, Путин уже говорил: «Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны». Но «западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества», уничтожают ценности, которые «делают человека человеком», сказал Путин на этот раз. «Похоже, – продолжил Путин, – они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы».
Судя по словам президента, задачи глобального Запада (названия конкретных стран или наименования их столиц в этом контексте он не приводил) в следующем: добиться распада России; перечеркнуть итоги Второй мировой войны; окончательно сломать систему глобальной безопасности; задушить любые суверенные центры развития. Россия не забывает, что у страны нет «недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке (есть только недружественные государства с соответствующими нормативными актами правительства. – «Ведомости»)».
Видимо, поэтому Россия, как отметил президент, отдает должное и участникам Сопротивления, которые сражались с нацизмом, и бойцам союзнических армий. «Опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие», – заявил он. И особенно отметил, что в Москве на Красной площади собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ): «Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков».
Гости парада
На параде в честь Дня Победы 9 мая 2023 г. в Москве было семь из девяти лидеров стран СНГ. Это президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. Прибыл и руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.
Не поехали в Москву только два руководителя стран СНГ – президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Молдавии Майя Санду. Это не удивительно. К примеру, отношения Москвы и Кишинева после начала боевых действий на Украине резко ухудшились. Под вопросом судьба российских миротворцев в непризнанном Приднестровье, а 9 мая символику Победы на территории Молдавии изымали у празднующих полицейские.
Они пишут
The Times
Путин: Запад создает новый культ нацизма
WSJ
Путин осуждает поддержку Украины Западом
Le Monde
Празднование 9 мая в России: Владимир Путин осуждает «начатую войну» против своей страны
Le Figaro
Украина отказывается от празднования 9 мая, чтобы дистанцироваться от России
Corriere della Sera
Путин и речь: «Мир в переломном моменте, война против нас»Путин и речь: «Мир в переломном моменте, война против нас»
The Washington Post
Путин заявил, что против России ведется «настоящая война» на сокращенном параде в честь Дня Победы
Что касается руководителя Азербайджана, то он воздержался от приезда в Москву, поскольку 9 и 10 мая принимает участие в мероприятиях, посвященных столетию своего отца, предшественника на президентском посту Гейдара Алиева. Он посещает международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуше. Этот населенный пункт перешел под контроль Азербайджана в результате Карабахской войны 2020 г.
Прибывшие же в Москву главы государств во время парада находились на трибуне рядом с Владимиром Путиным и ветеранами Великой Отечественной войны, затем возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата и провели неформальный завтрак. СМИ отметили, что Лукашенко последнее мероприятие пропустил. «Ведомости» уточнили у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, по какой причине, но он ответ пока не предоставил.
Примечательно, что буквально за несколько дней до парада с уверенностью можно было говорить только о приезде киргизского лидера Жапарова, который председательствует в СНГ и был заранее, еще в марте, приглашен в Москву (см. «Ведомости» от 24 апреля). Ситуация серьезно переигралась накануне Дня Победы, когда поочередно о предстоящем визите в Россию заявили (в разной форме) лидеры стран Содружества: Токаев, Пашинян и т. д. А кто-то (как Лукашенко) приехал тихо, не разглашая очевидные цели визита.
Что это значит
Присутствие значительной группы иностранных лидеров на параде Победы говорит об их желании продолжать сотрудничество с Россией, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. То, что год назад вопрос об их массовом приезде не стоял, а сейчас ситуация изменилась, говорит о неудаче попыток Запада по изоляции России от ее соседей по СНГ, считает директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов. Это говорит «об объективной оценке лидерами этих стран хода военной спецоперации», считает Коновалов.
Люди и техника на параде
Пешая часть парада в 2023 г. почти не отличалась от 2022 г. По Красной площади прошли парадные расчеты тех же училищ, академий и частей, что и год назад, только коробку Терского казачьего войска сменила коробка донских казаков. Зато техники было меньше (а авиации не было вообще). В отличие от 2022 г. не было гусеничной техники ВДВ и ПВО Сухопутных войск, единственной гусеничной машиной был исторический танк Т-34-85. Из новинок был лишь защищенный миноустойчивый бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат», изготовленный на основе агрегатов «Камаза» и запущенный в серию всего через несколько месяцев после начала военной спецоперации по заказу силовых структур Чечни.
И действительно, в 2022 г. через два с половиной месяца после начала боевых действий на Украине, на мероприятиях 9 мая не присутствовал ни один иностранный лидер. Как пояснил тогда пресс-секретарь президента России Песков, Кремль не приглашал их, так как «это не юбилейная дата». В 2021 г. на параде помимо Путина был лишь президент Таджикистана Рахмон.
И подсчеты «Ведомостей» подтверждают эту тенденцию: как правило, высокие заграничные гости праздника, если речь не идет о больших торжествах, немногочисленны. В 2019 г. иностранных лидеров не было вообще, хотя была сопоставимая на тот момент по политическому весу фигура – экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Москву посетили преимущественно лидеры тех постсоветских государств, в которых европейский вектор во внешней политике не имеет первостепенное значение по сравнению с вектором российским или китайским, отмечает специалист по Кавказу и Центральной Азии, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев. «Исключение составляет Армения. В российскую столицу Пашинян прилетел, скорее всего, ради консультаций с Путиным по вопросам армяно-азербайджанского урегулирования. Сегодня Баку и Ереван не без трудностей ведут интенсивные переговоры, чтобы выйти на подписание мирного соглашения», – отметил эксперт.
Приезд Пашиняна в Москву в первую очередь связан с проблемой армяно-азербайджанского переговорного процесса, согласен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Армения не смогла добиться для себя благоприятных позиций в диалоге с Азербайджаном. Практически ничем окончилась встреча министров иностранных дел в Вашингтоне. На носу переговоры в Брюсселе, – отметил эксперт. – Ереван не обладает рычагами давления на Баку. Недавно премьер признал, что присутствие европейской миссии на границе не решило проблемы безопасности». По словам Притчина, Пашинян рассматривает эту поездку как повод, чтобы обсудить этот вопрос с российским президентом и вернуть страну в российский трек, который сейчас кажется для них не таким неэффективным, как раньше.