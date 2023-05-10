Парад в честь Дня Победы в Москве неожиданно посетили почти все лидеры СНГ

Люди и техника на параде

Пешая часть парада в 2023 г. почти не отличалась от 2022 г. По Красной площади прошли парадные расчеты тех же училищ, академий и частей, что и год назад, только коробку Терского казачьего войска сменила коробка донских казаков. Зато техники было меньше (а авиации не было вообще). В отличие от 2022 г. не было гусеничной техники ВДВ и ПВО Сухопутных войск, единственной гусеничной машиной был исторический танк Т-34-85. Из новинок был лишь защищенный миноустойчивый бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат», изготовленный на основе агрегатов «Камаза» и запущенный в серию всего через несколько месяцев после начала военной спецоперации по заказу силовых структур Чечни.