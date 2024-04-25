Reuters: забастовка во Франции привела к отмене рейсов по всей Европе

Агентство отметило, что забастовки авиадиспетчеров во Франции часто влияют на передвижение по Европе, ограничивая полеты не только во Францию, но и через воздушное пространство страны. К примеру, Ryanair предупредил, что ему придется отменить более 300 рейсов, в том числе из Великобритании в Испанию и в Италию.