Reuters: забастовка во Франции привела к отмене рейсов по всей Европе
Забастовка авиадиспетчеров во Франции привела к отмене рейсов по всей Европе. Об этом сообщает Reuters.
Управление гражданской авиации Франции попросило авиакомпании отменить до 75% рейсов из аэропорта Орли, 55% из аэропорта Шарль-де-Голль и 65% из аэропорта Марселя. Властям не удалось достичь соглашения о предотвращении забастовки с французскими авиадиспетчерами.
Агентство отметило, что забастовки авиадиспетчеров во Франции часто влияют на передвижение по Европе, ограничивая полеты не только во Францию, но и через воздушное пространство страны. К примеру, Ryanair предупредил, что ему придется отменить более 300 рейсов, в том числе из Великобритании в Испанию и в Италию.
По данным телеканала BFMTV, участники забастовки требуют улучшения условий труда. Если требования не будут услышаны, диспетчеры могут провести еще одну забастовку 9, 10 и 11 мая. Остановка работы будет стоит компаниям десятки миллионов евро.