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Reuters: забастовка во Франции привела к отмене рейсов по всей Европе

Ведомости

Забастовка авиадиспетчеров во Франции привела к отмене рейсов по всей Европе. Об этом сообщает Reuters.

Управление гражданской авиации Франции попросило авиакомпании отменить до 75% рейсов из аэропорта Орли, 55% из аэропорта Шарль-де-Голль и 65% из аэропорта Марселя. Властям не удалось достичь соглашения о предотвращении забастовки с французскими авиадиспетчерами.

Агентство отметило, что забастовки авиадиспетчеров во Франции часто влияют на передвижение по Европе, ограничивая полеты не только во Францию, но и через воздушное пространство страны. К примеру, Ryanair предупредил, что ему придется отменить более 300 рейсов, в том числе из Великобритании в Испанию и в Италию.

По данным телеканала BFMTV, участники забастовки требуют улучшения условий труда. Если требования не будут услышаны, диспетчеры могут провести еще одну забастовку 9, 10 и 11 мая. Остановка работы будет стоит компаниям десятки миллионов евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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