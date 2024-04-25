Выставку «Россия» посетили 11 миллионов гостей
Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость, сообщила пресс-служба организатора мероприятия.
Им стала жительница Орла Ольга Лутова, которая приехала вместе со своей семьей. Лутовым на выставке вручили сертификат на четырехдневное путешествие в Томск.
«Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области», – заявила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.
В ходе поездки в Томск семья сможет посетить главные достопримечательности города, включая галерею «Аниматроник», уральский сельский парк, театр «2+КУ», Первый музей славянской мифологии и др.
6 апреля выставку посетил 10-миллионный по счету гость. 22 февраля выставка «Россия» преодолела рубеж в пять миллионов гостей.
На международной выставке-форуме «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.