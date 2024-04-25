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Выставку «Россия» посетили 11 миллионов гостей

Ведомости

Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость, сообщила пресс-служба организатора мероприятия.

Им стала жительница Орла Ольга Лутова, которая приехала вместе со своей семьей. Лутовым на выставке вручили сертификат на четырехдневное путешествие в Томск.

«Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области», – заявила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

В ходе поездки в Томск семья сможет посетить главные достопримечательности города, включая галерею «Аниматроник», уральский сельский парк, театр «2+КУ», Первый музей славянской мифологии и др.

6 апреля выставку посетил 10-миллионный по счету гость. 22 февраля выставка «Россия» преодолела рубеж в пять миллионов гостей.

На международной выставке-форуме «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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