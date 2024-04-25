Бывшего зампреда правительства Подмосковья Стригункову арестовали до 15 июня
Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову арестовали до 15 июня по делу взятке, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Решение вынес Тверской суд Москвы. Стригункова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – от восьми до 15 лет лишения свободы.
Экс-чиновницу задержали 24 апреля. По данным следствия, она получила взятку в размере 123 млн руб. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Стригункова подозревается в получении взятки в рамках заключения контрактов по ремонту больниц. Стригункова не признала вину.
Стригунковой 44 года. С февраля 2014 г. занимала должность заместителя министра экономики Московской области. С мая 2015 г. стала первым заместителем министра экономики Московской области, с октября 2019 г. – первым замминистра здравоохранения Московской области, а с 16 января 2020 г. – министром здравоохранения Московской области.
Должность первого зампредседателя правительства Подмосковья получила в феврале 2022 г. Покинула ее в конце марта 2024 г.