Бывшего зампреда правительства Подмосковья Стригункову арестовали до 15 июня

Экс-чиновницу задержали 24 апреля. По данным следствия, она получила взятку в размере 123 млн руб. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Стригункова подозревается в получении взятки в рамках заключения контрактов по ремонту больниц. Стригункова не признала вину.