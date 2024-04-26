Украинский суд арестовал министра аграрной политики страны Николая Сольского
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с альтернативой выйти под залог 75 млн гривен ($1,9 млн), сообщило украинское издание «Страна.ua».
23 апреля национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило министра в том, что в 2017-2021 гг. он незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн гривен ($7,3 млн) и пытался завладеть землей еще на 190 млн гривен ($4,8 млн).
Сообщается, что министр арестован до 24 июня. Ранее 25 апреля Сольский подал в отставку с поста.
Сольский вину не признает и указывает на то, что дело касается событий 2017 г., когда он еще не был министром. Он также отмечает, что тот земельный спор был между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными, за земли, предоставленные последним во владение по закону. По данным Сольского, пока нет судебных решений об отсутствии права госпредприятий на земли, о которых говорится в документах.