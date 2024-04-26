Украинский суд арестовал министра аграрной политики страны Николая Сольского

Сольский вину не признает и указывает на то, что дело касается событий 2017 г., когда он еще не был министром. Он также отмечает, что тот земельный спор был между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными, за земли, предоставленные последним во владение по закону. По данным Сольского, пока нет судебных решений об отсутствии права госпредприятий на земли, о которых говорится в документах.