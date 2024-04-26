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Правительство расширило возможности фонда «Защитники Отечества»

Ведомости

Возможности государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» расширятся. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ветераны спецоперации теперь смогут получать от фонда доплату за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Соцфонда РФ. Также фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших. Фонд также с помощью обратной связи должен будет вести мониторинг и оценивать качество мер соцподдержки и услуг.

Президент объявил о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества» в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним.

Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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