Правительство расширило возможности фонда «Защитники Отечества»
Возможности государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» расширятся. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ветераны спецоперации теперь смогут получать от фонда доплату за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Соцфонда РФ. Также фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших. Фонд также с помощью обратной связи должен будет вести мониторинг и оценивать качество мер соцподдержки и услуг.
Президент объявил о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества» в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним.
Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.