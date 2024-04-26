Правительство расширило возможности фонда «Защитники Отечества»

Ветераны спецоперации теперь смогут получать от фонда доплату за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Соцфонда РФ. Также фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших. Фонд также с помощью обратной связи должен будет вести мониторинг и оценивать качество мер соцподдержки и услуг.