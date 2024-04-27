Суд отправил журналиста Forbes Мингазова под домашний арест
Суд в Хабаровске отправил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова.
Пресс-служба управления СК по Хабаровскому краю, не называя фамилии обвиняемого, сообщает, что мужчине было предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). О том что речь идет о Мингазове, пишет РБК.
По версии следствия, в апреле 2022 г. мужчина, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им новостном канале публикацию, в которой «содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС России».
Адвокат журналиста Константин Бубон сообщил Forbes, что о домашнем аресте ходатайствовало следствие. Ему также запрещено общаться с кем-либо, кроме родственников, следственных работников, адвокатов и врачей, а также нельзя пользоваться средствами связи, включая интернет. Последний запрет защита намерена обжаловать.
Мингазов был задержан в Хабаровске 26 апреля. Бубон уточнил, что поводом для возбуждения дела мог стать репост публикации о событиях в Буче в Telegram-канале Мингазова «Хабаровская Мингазета». У журналиста прошли обыски, затем его отвезли в СК и предъявили обвинение.