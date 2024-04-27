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Суд отправил журналиста Forbes Мингазова под домашний арест

Ведомости

Суд в Хабаровске отправил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова.

Пресс-служба управления СК по Хабаровскому краю, не называя фамилии обвиняемого, сообщает, что мужчине было предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). О том что речь идет о Мингазове, пишет РБК.

По версии следствия, в апреле 2022 г. мужчина, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им новостном канале публикацию, в которой «содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС России».

Адвокат журналиста Константин Бубон сообщил Forbes, что о домашнем аресте ходатайствовало следствие. Ему также запрещено общаться с кем-либо, кроме родственников, следственных работников, адвокатов и врачей, а также нельзя пользоваться средствами связи, включая интернет. Последний запрет защита намерена обжаловать.

Мингазов был задержан в Хабаровске 26 апреля. Бубон уточнил, что поводом для возбуждения дела мог стать репост публикации о событиях в Буче в Telegram-канале Мингазова «Хабаровская Мингазета». У журналиста прошли обыски, затем его отвезли в СК и предъявили обвинение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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