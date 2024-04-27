Суд отправил журналиста Forbes Мингазова под домашний арест

Мингазов был задержан в Хабаровске 26 апреля. Бубон уточнил, что поводом для возбуждения дела мог стать репост публикации о событиях в Буче в Telegram-канале Мингазова «Хабаровская Мингазета». У журналиста прошли обыски, затем его отвезли в СК и предъявили обвинение.