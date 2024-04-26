Журналиста Forbes задержали по уголовному делу о фейках об армии

В марте по этой же статье на три года был осужден режиссер Всеволод Королев. В феврале суд заочно арестовал по делу о фейках экономиста, бывшего проректора Российской экономической школы (РЭШ) Константина Сонина (признан иноагентом в РФ). Ранее за это же к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима был приговорен бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иноагентом).