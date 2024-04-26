Журналиста Forbes задержали по уголовному делу о фейках об армии
В Хабаровске задержан журналист Forbes Сергей Мингазов по подозрению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил его адвокат Константин Бубон на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Против Мингазова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. По информации адвоката, Мингазов находится в в изоляторе временного содержания (ИВС) УВД по городу Хабаровску.
Бубон уточнил, что поводом для возбуждения дела мог стать репост публикации о событиях в Буче в Telegram-канале Мингазова «Хабаровская Мингазета». Forbes пишет, что редакции не удалось связаться с журналистом.
Высказывания по теме действий российской армии в Буче ранее неоднократно становились причиной возбуждения уголовных дел. В апреле 2024 г. суд заочно приговорил бывшего издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о фейках об армии.
В марте по этой же статье на три года был осужден режиссер Всеволод Королев. В феврале суд заочно арестовал по делу о фейках экономиста, бывшего проректора Российской экономической школы (РЭШ) Константина Сонина (признан иноагентом в РФ). Ранее за это же к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима был приговорен бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иноагентом).