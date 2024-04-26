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Журналиста Forbes задержали по уголовному делу о фейках об армии

Ведомости

В Хабаровске задержан журналист Forbes Сергей Мингазов по подозрению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил его адвокат Константин Бубон на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). 

Против Мингазова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. По информации адвоката, Мингазов находится в в изоляторе временного содержания (ИВС) УВД по городу Хабаровску.

Бубон уточнил, что поводом для возбуждения дела мог стать репост публикации о событиях в Буче в Telegram-канале Мингазова «Хабаровская Мингазета». Forbes пишет, что редакции не удалось связаться с журналистом. 

Адвокат сообщил РБК, что у Мингазова прошли обыски, затем его отвезли в СК и предъявили обвинение, пишет издание в своем Telegram. Заседание суда об избрании меры пресечения журналисту состоится 27 апреля, добавил Бубон.

Высказывания по теме действий российской армии в Буче ранее неоднократно становились причиной возбуждения уголовных дел. В апреле 2024 г. суд заочно приговорил бывшего издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о фейках об армии. 

В марте по этой же статье на три года был осужден режиссер Всеволод Королев. В феврале суд заочно арестовал по делу о фейках экономиста, бывшего проректора Российской экономической школы (РЭШ) Константина Сонина (признан иноагентом в РФ). Ранее за это же к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима был приговорен бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иноагентом).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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