РПЦ заявила об отсутствии попыток к пасхальному перемирию с Украиной
Русская православная церковь не предпринимает попыток к пасхальному перемирию в силу их бессмысленности и непонимания со стороны Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.
Он отметил, что в 2023 г. РПЦ уже выступала с предложением о перемирии на время рождественских богослужений, но украинские власти не поддержали его. Из-за отсутствия понимания со стороны Украины выдвижение таких инициатив «как минимум не актуально».
«И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», – заявил Кипшидзе во время пресс-конференции.
В 2023 г. Кипшидзе говорил, что идея выступить с предложением перемирия на Пасху в зоне специальной военной операции выглядит странной, так как шансы на положительную реакцию со стороны Киева «стремятся к нулю». По его словам, перемирие не может быть односторонним.