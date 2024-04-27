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РПЦ заявила об отсутствии попыток к пасхальному перемирию с Украиной

Ведомости

Русская православная церковь не предпринимает попыток к пасхальному перемирию в силу их бессмысленности и непонимания со стороны Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Он отметил, что в 2023 г. РПЦ уже выступала с предложением о перемирии на время рождественских богослужений, но украинские власти не поддержали его. Из-за отсутствия понимания со стороны Украины выдвижение таких инициатив «как минимум не актуально».

«И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», – заявил Кипшидзе во время пресс-конференции.

В 2023 г. Кипшидзе говорил, что идея выступить с предложением перемирия на Пасху в зоне специальной военной операции выглядит странной, так как шансы на положительную реакцию со стороны Киева «стремятся к нулю». По его словам, перемирие не может быть односторонним.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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