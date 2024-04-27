В США в результате мощного торнадо пострадали шесть человек

Смерчи начались 26 апреля на фоне ливней в центральной части США. Больше всего пострадал район Элкхорн в штате Небраска. Торнадо накрыл бригады по поиску людей и раненых, переворачивал машины и срывал крыши. Два человека в городе Омаха Небраски пострадали. В соседней Айове в округе Поттаваттами торнадо уничтожил около 120 домов и предприятий, четыре человека получили травмы, один из них находится в больнице.