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Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику из Дагестана

Ведомости

Полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района Республики Дагестан посмертно удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава республики Сергей Меликов уточнил, что Магомеджанов стал десятым дагестанцем с начала спецоперации, удостоенным этого звания.

«Дагестанец был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, при этом по-отечески поддерживал и переживал за каждого из них. Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят. Магомедали Камильевич не просто был хорошим командиром, но и подготовил в лучших традициях морской пехоты достойную смену», – написал Меликов.

Магомеджанов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Был командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, выполнял боевые задачи в Сирии. Магомеджанов погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на Украине. Его похоронили в родном селе в феврале 2024 г.

3 апреля Путин присвоил звание Героя России космонавту «Роскосмоса» Анне Кикиной за героизм, проявленный при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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