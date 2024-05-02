Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику из Дагестана
Полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района Республики Дагестан посмертно удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Глава республики Сергей Меликов уточнил, что Магомеджанов стал десятым дагестанцем с начала спецоперации, удостоенным этого звания.
«Дагестанец был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, при этом по-отечески поддерживал и переживал за каждого из них. Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят. Магомедали Камильевич не просто был хорошим командиром, но и подготовил в лучших традициях морской пехоты достойную смену», – написал Меликов.
Магомеджанов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Был командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, выполнял боевые задачи в Сирии. Магомеджанов погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на Украине. Его похоронили в родном селе в феврале 2024 г.
3 апреля Путин присвоил звание Героя России космонавту «Роскосмоса» Анне Кикиной за героизм, проявленный при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС).