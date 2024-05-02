Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику из Дагестана

«Дагестанец был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, при этом по-отечески поддерживал и переживал за каждого из них. Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят. Магомедали Камильевич не просто был хорошим командиром, но и подготовил в лучших традициях морской пехоты достойную смену», – написал Меликов.