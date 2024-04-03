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Путин присвоил звание Героя России космонавту Кикиной

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту «Роскосмоса» Анне Кикиной за героизм, проявленный при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС), следует из указа главы государства.

Согласно указу, Кикиной также присвоено почетное звание летчика-космонавта России.

Кикина родилась 27 августа 1984 г. в Новосибирске. В 2014 г. она была рекомендована решением МВКК к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов «Роскосмоса». С 2014 по 2021 г. космонавт проходила подготовку в группе специализации по ТПК «Союз» и РС МКС. В 2022 г. между «Роскосмос» и NASA было заключено соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, Кикина была включена в экипаж Crew-5 корабля Crew Dragon компании Space X.

5 октября 2022 г. успешно прошел запуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находились четверо космонавтов, в том числе и Кикина.

11 марта 2023 г. пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. На борту Crew Dragon – экипаж миссии Crew-5, в составе которого были Кикина, а также астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката. На станции продолжили работу космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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