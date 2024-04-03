Путин присвоил звание Героя России космонавту Кикиной

Кикина родилась 27 августа 1984 г. в Новосибирске. В 2014 г. она была рекомендована решением МВКК к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов «Роскосмоса». С 2014 по 2021 г. космонавт проходила подготовку в группе специализации по ТПК «Союз» и РС МКС. В 2022 г. между «Роскосмос» и NASA было заключено соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, Кикина была включена в экипаж Crew-5 корабля Crew Dragon компании Space X.