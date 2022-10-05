Корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной вылетел к МКС
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого четверо космонавтов, в том числе и россиянка Анна Кикина, прошел успешно, сообщил «Роскосмос».
«В среду, 5 октября 2022 г, в 19:00:57 по московскому времени с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, которому предстоит доставить на Международную космическую станцию экипаж миссии Crew-5», – говорится в сообщении.
Помимо Кикиной на борту Crew Dragon астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт японского космического агентства Коити Ваката. Пуск прошел в штатном режиме, стыковка корабля к МКС запланирована на поздний вечер 6 октября.
Кикина стала шестой женщиной-космонавтом России и 131-м российским космонавтом. Данный полет, отмечает «Роскосмос», стал первым за 20 лет полетом российского космонавта на американском космическом корабле.
15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС. Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.
Первым в рамках этого соглашения стал полет астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» 21 сентября, полет Кикиной – второй.
В конце июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать свою орбитальную станцию. Исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что это может случиться и в 2025, и 2028, и 2030 гг. Сроки будут зависеть от технического состояния станции. 11 августа Многосторонний координационный совета МКС подтвердил, что все страны — участницы проекта станции, включая Россию, продолжат работать на орбите после 2024 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.