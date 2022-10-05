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Корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной вылетел к МКС

Ведомости

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого четверо космонавтов, в том числе и россиянка Анна Кикина, прошел успешно, сообщил «Роскосмос».

«В среду, 5 октября 2022 г, в 19:00:57 по московскому времени с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, которому предстоит доставить на Международную космическую станцию экипаж миссии Crew-5», – говорится в сообщении.

Помимо Кикиной на борту Crew Dragon астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт японского космического агентства Коити Ваката. Пуск прошел в штатном режиме, стыковка корабля к МКС запланирована на поздний вечер 6 октября.

Кикина стала шестой женщиной-космонавтом России и 131-м российским космонавтом. Данный полет, отмечает «Роскосмос», стал первым за 20 лет полетом российского космонавта на американском космическом корабле.

15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС. Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

Первым в рамках этого соглашения стал полет астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» 21 сентября, полет Кикиной – второй. 

В конце июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать свою орбитальную станцию. Исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что это может случиться и в 2025, и 2028, и 2030 гг. Сроки будут зависеть от технического состояния станции. 11 августа Многосторонний координационный совета МКС подтвердил, что все страны — участницы проекта станции, включая Россию, продолжат работать на орбите после 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных