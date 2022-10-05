Корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной вылетел к МКС

15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС. Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.