Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной отстыковался от МКС

В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Осенью того же года стартовали полеты астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» и космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной на Crew Dragon. Согласно информации на сайте SpaceX по поводу миссии Crew-5, во время пребывания на МКС экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы.