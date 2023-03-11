Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Анна Кикина, отстыковался от МКС. Участники миссии вернутся на Землю после пяти месяцев работы на станции, сообщает NASA в Twitter, где шла трансляция отстыковки.
По данным «Роскосмоса» , корабль отстыковался от модуля Harmony американского сегмента в субботу в 10:20 мск. На борту Crew Dragon — экипаж миссии Crew-5, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, а также астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката. На станции продолжили работу космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади, уточнили в госкорпорации.
Отмечается, что приводнение корабля должно состояться 12 марта в Мексиканском заливе возле города Тампа в штате Флорида.
В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Осенью того же года стартовали полеты астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» и космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной на Crew Dragon. Согласно информации на сайте SpaceX по поводу миссии Crew-5, во время пребывания на МКС экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы.