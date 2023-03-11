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Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной отстыковался от МКС

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Пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Анна Кикина, отстыковался от МКС. Участники миссии вернутся на Землю после пяти месяцев работы на станции, сообщает NASA в Twitter, где шла трансляция отстыковки.

По данным «Роскосмоса» , корабль отстыковался от модуля Harmony американского сегмента в субботу в 10:20 мск. На борту Crew Dragon — экипаж миссии Crew-5, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, а также астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката. На станции продолжили работу космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади, уточнили в госкорпорации.

Отмечается, что приводнение корабля должно состояться 12 марта в Мексиканском заливе возле города Тампа в штате Флорида.

В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Осенью того же года стартовали полеты астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» и космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной на Crew Dragon. Согласно информации на сайте SpaceX по поводу миссии Crew-5, во время пребывания на МКС экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных