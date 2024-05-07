Защита Олега Кана обжаловала приговор по делу об убийстве по найму

Суд установил, что в 2010 г. бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. По данным следствия, Кан разработал план и нашел за вознаграждение исполнителя и пособника. Последний под предлогом деловых переговоров пригласил Пхиденко во Владивосток, где его застрелили у ресторана «Три Богатыря».