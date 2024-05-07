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Защита Олега Кана обжаловала приговор по делу об убийстве по найму

Ведомости

Защита бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», обжаловала решение суда назначить ему 17 лет колонии за убийство по найму. Об этом свидетельствуют данные картотеки Приморского краевого суда.

Апелляционная жалоба была зарегистрирована 6 мая. Приговор обжаловал адвокат Кана. Дата рассмотрения апелляции не уточняется. 

26 апреля суд заочно приговорил бизнесмена Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Гособвинение запрашивало для него 19 лет колонии строгого режима. 

Суд установил, что в 2010 г. бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. По данным следствия, Кан разработал план и нашел за вознаграждение исполнителя и пособника. Последний под предлогом деловых переговоров пригласил Пхиденко во Владивосток, где его застрелили у ресторана «Три Богатыря».

Олег Кан находится в международном розыске. Защита настаивала, что бизнесмен якобы умер еще в феврале 2023 г., и требовала прекратить производство по делу. Однако Генпрокуратура сочла смерть Кана инсценировкой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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