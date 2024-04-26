Суд в Приморье заочно приговорил Кана к 17 годам колонии за убийство по найму

В августе 2023 г. Кана также обвинили в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). В январе этого года в Арбитражный суд Приморского края поступил иск от Генпрокуратуры России о взыскании 358,7 млрд руб. к группе ответчиков, среди них также указан Олег Кан. В марте суд полностью удовлетворил требования ведомства.