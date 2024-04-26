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Суд в Приморье заочно приговорил Кана к 17 годам колонии за убийство по найму

Ведомости

Приморский краевой суд заочно приговорил бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», к 17 годам колонии строгого режима за убийство по найму. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по Дальнему Востоку. 

Кан осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Гособвинение запрашивало для него 19 лет колонии строгого режима. Суд установил, что в 2010 г. бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. 

По информации следствия, Кан разработал план убийства и нашел за вознаграждение исполнителя и пособника. Последний под предлогом деловых переговоров пригласил Пхиденко во Владивосток. Бизнесмену был передан телефон для связи с определенными лицами и получения инструкций от них. В результате Пхиденко приехал к ресторану «Три Богатыря», где был застрелен.

Олег Кан находится в международном розыске. Защита 19 марта сообщила о якобы смерти бизнесмена в феврале 2023 г. и потребовала прекратить производство по делу. Однако Генпрокуратура сочла смерть Кана инсценировкой. В ведомстве указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Родственники Кана, обратил внимание представитель ведомства, также не обращались в органы ЗАГС.

В августе 2023 г. Кана также обвинили в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). В январе этого года в Арбитражный суд Приморского края поступил иск от Генпрокуратуры России о взыскании 358,7 млрд руб. к группе ответчиков, среди них также указан Олег Кан. В марте суд полностью удовлетворил требования ведомства. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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