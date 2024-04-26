Суд в Приморье заочно приговорил Кана к 17 годам колонии за убийство по найму
Приморский краевой суд заочно приговорил бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», к 17 годам колонии строгого режима за убийство по найму. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.
Кан осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Гособвинение запрашивало для него 19 лет колонии строгого режима. Суд установил, что в 2010 г. бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке.
По информации следствия, Кан разработал план убийства и нашел за вознаграждение исполнителя и пособника. Последний под предлогом деловых переговоров пригласил Пхиденко во Владивосток. Бизнесмену был передан телефон для связи с определенными лицами и получения инструкций от них. В результате Пхиденко приехал к ресторану «Три Богатыря», где был застрелен.
Олег Кан находится в международном розыске. Защита 19 марта сообщила о якобы смерти бизнесмена в феврале 2023 г. и потребовала прекратить производство по делу. Однако Генпрокуратура сочла смерть Кана инсценировкой. В ведомстве указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Родственники Кана, обратил внимание представитель ведомства, также не обращались в органы ЗАГС.
В августе 2023 г. Кана также обвинили в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). В январе этого года в Арбитражный суд Приморского края поступил иск от Генпрокуратуры России о взыскании 358,7 млрд руб. к группе ответчиков, среди них также указан Олег Кан. В марте суд полностью удовлетворил требования ведомства.