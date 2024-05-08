На Украине обвинили Коломойского в организации покушения на убийство

Игорь Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 г. – тогда национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило его в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка». С того дня он находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн как лишенный гражданства Украины. По версии следствия, в период с 2013 по 2020 г. Коломойский легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.