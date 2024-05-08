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На Украине обвинили Коломойского в организации покушения на убийство

Ведомости

Офис генерального прокурора Украины предъявил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) обвинение в организации заказного убийства. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства», – указано в сообщении.

Имя подозреваемого прокуратурой не раскрывается. По информации украинского издания «Страна», речь идет именно о Коломойском.

Следствие утверждает, что бизнесмен, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров ОАО. Для реализации бизнесмен привлек членов преступной банды.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение причастных к совершению преступления, отметили в офисе украинского генпрокурора.

Игорь Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 г. – тогда национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило его в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка». С того дня он находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн как лишенный гражданства Украины. По версии следствия, в период с 2013 по 2020 г. Коломойский легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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