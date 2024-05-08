На Украине обвинили Коломойского в организации покушения на убийство
Офис генерального прокурора Украины предъявил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) обвинение в организации заказного убийства. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства», – указано в сообщении.
Имя подозреваемого прокуратурой не раскрывается. По информации украинского издания «Страна», речь идет именно о Коломойском.
Следствие утверждает, что бизнесмен, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров ОАО. Для реализации бизнесмен привлек членов преступной банды.
Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение причастных к совершению преступления, отметили в офисе украинского генпрокурора.
Игорь Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 г. – тогда национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило его в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка». С того дня он находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн как лишенный гражданства Украины. По версии следствия, в период с 2013 по 2020 г. Коломойский легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.