Онлайн-кинотеатрам Wink и «Кинопоиск» грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.