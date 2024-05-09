Онлайн-кинотеатрам Wink и «Кинопоиск» грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ
Видеостримингам Wink (ООО «Рестрим медиа») и «Кинопоиск» грозят штрафы до 4 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским в РФ). Это следует из картотеки Таганского суда Москвы.
Протоколы были зарегистрированы 8 мая. Сервисы могут оштрафовать по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). По этой части для юридических лиц предусмотрен штраф от 1 до 4 млн руб.
Ранее онлайн-кинотеатры также штрафовали за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В январе Таганский суд оштрафовал видеосервис Wink на 2 млн руб. за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. 20 декабря 2023 г. Таганский суд в Москве оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на 1 млн руб. по делу о демонстрации ЛГБТ в клипе Николая Баскова «Странник» без маркировки «18+».
В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.