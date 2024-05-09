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Онлайн-кинотеатрам Wink и «Кинопоиск» грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ

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Видеостримингам Wink (ООО «Рестрим медиа») и «Кинопоиск» грозят штрафы до 4 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским в РФ). Это следует из картотеки Таганского суда Москвы.

Протоколы были зарегистрированы 8 мая. Сервисы могут оштрафовать по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). По этой части для юридических лиц предусмотрен штраф от 1 до 4 млн руб.

Ранее онлайн-кинотеатры также штрафовали за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В январе Таганский суд оштрафовал видеосервис Wink на 2 млн руб. за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. 20 декабря 2023 г. Таганский суд в Москве оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на 1 млн руб. по делу о демонстрации ЛГБТ в клипе Николая Баскова «Странник» без маркировки «18+».

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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