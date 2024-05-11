Ученые США и РФ сообщили о мощнейшей за 20 лет магнитной буре
Центр прогнозов космической погоды (SWPC) США опубликовал предупреждение о геомагнитной буре «экстремального» уровня G5. В последний раз такое геомагнитное воздействие на Землю возникало осенью 2003 г., сообщается на сайте ведомства.
Из сообщения следует, что геомагнитный шторм достиг планеты в 01:54 мск и продолжится, вероятно, в течение всех выходных. В результате могут пострадать спутниковая навигация, энергосистемы и связь по всему миру. В прошлый раз магнитная буря уровня G5 была зафиксирована в октябре 2003 г., тогда произошли перебои с энергоснабжением в Швеции, а также были повреждены трансформаторы в Южной Африке.
В качестве причины бури называется выброс корональной массы в результате скопления пятен на Солнце, причем диаметр скопления превышает диаметр Земли в 17 раз. Эксперты ожидают дальнейшей активности в этой части поверхности звезды.
Позже экстремально сильную бурю G5 подтвердили и в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.