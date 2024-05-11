Ученые США и РФ сообщили о мощнейшей за 20 лет магнитной буре

Из сообщения следует, что геомагнитный шторм достиг планеты в 01:54 мск и продолжится, вероятно, в течение всех выходных. В результате могут пострадать спутниковая навигация, энергосистемы и связь по всему миру. В прошлый раз магнитная буря уровня G5 была зафиксирована в октябре 2003 г., тогда произошли перебои с энергоснабжением в Швеции, а также были повреждены трансформаторы в Южной Африке.