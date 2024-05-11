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Ученые США и РФ сообщили о мощнейшей за 20 лет магнитной буре

Ведомости

Центр прогнозов космической погоды (SWPC) США опубликовал предупреждение о геомагнитной буре «экстремального» уровня G5. В последний раз такое геомагнитное воздействие на Землю возникало осенью 2003 г., сообщается на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что геомагнитный шторм достиг планеты в 01:54 мск и продолжится, вероятно, в течение всех выходных. В результате могут пострадать спутниковая навигация, энергосистемы и связь по всему миру. В прошлый раз магнитная буря уровня G5 была зафиксирована в октябре 2003 г., тогда произошли перебои с энергоснабжением в Швеции, а также были повреждены трансформаторы в Южной Африке.

В качестве причины бури называется выброс корональной массы в результате скопления пятен на Солнце, причем диаметр скопления превышает диаметр Земли в 17 раз. Эксперты ожидают дальнейшей активности в этой части поверхности звезды.

Позже экстремально сильную бурю G5 подтвердили и в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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