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На водителя упавшего в Мойку автобуса завели еще одно уголовное дело

Ведомости

В отношении водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, следователи возбудили еще одно уголовное дело, мужчину уличили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

12 мая суд арестовал водителя автобуса Рахматшоха Курбонова до 9 июля. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе СК в тот же день сообщили, что против мужчины возбуждено еще одно уголовное дело – о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3. УК РФ). До этого глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям изучить факты возможных нарушений в сфере миграционного законодательства. 

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 г. за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют иные факты нарушения миграционного законодательства, добавили в СК.

Падение автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге произошло днем 10 мая. На видеозаписи происшествия видно, что автобус при повороте допустил столкновение с легковым автомобилем на встречной полосе движения, а затем, пробив ограждение Поцелуева моста, упал в Мойку. В момент аварии, по предварительной информации полиции, в салоне находилось около 20 человек. По последним данным, погибли семь человек. Подозреваемый на суде признал вину, выразил соболезнования родственникам погибших и раскаялся в содеянном. Также водитель автобуса заявил, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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