На водителя упавшего в Мойку автобуса завели еще одно уголовное дело

Падение автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге произошло днем 10 мая. На видеозаписи происшествия видно, что автобус при повороте допустил столкновение с легковым автомобилем на встречной полосе движения, а затем, пробив ограждение Поцелуева моста, упал в Мойку. В момент аварии, по предварительной информации полиции, в салоне находилось около 20 человек. По последним данным, погибли семь человек. Подозреваемый на суде признал вину, выразил соболезнования родственникам погибших и раскаялся в содеянном. Также водитель автобуса заявил, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе.