На водителя упавшего в Мойку автобуса завели еще одно уголовное дело
В отношении водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, следователи возбудили еще одно уголовное дело, мужчину уличили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
12 мая суд арестовал водителя автобуса Рахматшоха Курбонова до 9 июля. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе СК в тот же день сообщили, что против мужчины возбуждено еще одно уголовное дело – о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3. УК РФ). До этого глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям изучить факты возможных нарушений в сфере миграционного законодательства.
«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 г. за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», – рассказали в пресс-службе.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют иные факты нарушения миграционного законодательства, добавили в СК.
Падение автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге произошло днем 10 мая. На видеозаписи происшествия видно, что автобус при повороте допустил столкновение с легковым автомобилем на встречной полосе движения, а затем, пробив ограждение Поцелуева моста, упал в Мойку. В момент аварии, по предварительной информации полиции, в салоне находилось около 20 человек. По последним данным, погибли семь человек. Подозреваемый на суде признал вину, выразил соболезнования родственникам погибших и раскаялся в содеянном. Также водитель автобуса заявил, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе.