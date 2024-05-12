Суд в Петербурге арестовал водителя по делу о падении автобуса в Мойку
Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга 10 мая, арестовали до 9 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Решение вынес Октябрьский суд Петербурга. Рахматшоха Курбонова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой части – семь лет лишения свободы.
Подозреваемый признал вину, выразил соболезнования родственникам погибших и раскаялся в содеянном. Также водитель автобуса заявил, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе.
Падение автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге произошло днем 10 мая. На видеозаписи происшествия видно, что автобус при повороте допустил столкновение с легковым автомобилем на встречной полосе движения, а затем, пробив ограждение Поцелуева моста, упал в Мойку. В момент аварии, по предварительной информации полиции, в салоне находилось около 20 человек. По последним данным, погибли семь человек.