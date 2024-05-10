В Петербурге из-за падения автобуса в Мойку погибли семь человек

Около 15:35 МЧС России сообщило, что на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы. Всего из воды было извлечено девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным МЧС, сразу было известно о гибели троих человек. Еще четверо на тот момент находились в состоянии клинической смерти. Как следует из сообщения СКР, спасти их не удалось. Позже из воды вытащили и сам автобус.