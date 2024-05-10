В Петербурге из-за падения автобуса в Мойку погибли семь человек

В Петербурге из-за падения автобуса в Мойку погибли семь человекХод расследования уголовного дела поставлен на контроль центрального аппарата СКР
В Санкт-Петербурге число погибших в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку выросло до семи человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«По данным Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», – говорится в сообщении.
Губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП. Он также сообщил, что выжившие в результате аварии сейчас находятся в стационарах.
По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону, сообщение о падении пассажирского автобуса, пробившего ограждение Поцелуева моста и упавшего в реку Мойку, поступило около 13:00 по местному времени. В момент аварии, по предварительной информации петербургской полиции, в салоне находилось около 20 человек. На видеозаписи ДТП, которая появилась Telegram-каналах, видно, что проходившие мимо горожане бросились спасать пассажиров.
Около 15:35 МЧС России сообщило, что на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы. Всего из воды было извлечено девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным МЧС, сразу было известно о гибели троих человек. Еще четверо на тот момент находились в состоянии клинической смерти. Как следует из сообщения СКР, спасти их не удалось. Позже из воды вытащили и сам автобус.
Вечером 10 мая глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова, которые до прибытия спецслужб доставали людей из воды.
Перевозчиком, который обслуживал автобус, является ООО «Такси». По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, с 2022 г. эта компания 23 раза привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На ООО «Такси» были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн руб.
СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 44-летний водитель автобуса был задержан петербургской полицией в качестве подозреваемого. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль центрального аппарата СК.
По данным RT, водителя зовут Рахматшох Курбонов, он является гражданином России. В момент аварии водитель был трезвым.