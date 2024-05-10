Бастрыкин поставил на контроль расследование аварии с автобусом в Петербурге

Кроме того, председатель СК поручил дать правовую оценку по соблюдению требований о безопасности деятельности компании – перевозчика, автобус которой попал в аварию. Этим перевозчиком, как стало известно ранее, является ООО «Такси». По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, с 2022 г. компания 23 раза привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На ООО «Такси» были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн руб.