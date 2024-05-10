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Бастрыкин поставил на контроль расследование аварии с автобусом в Петербурге

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о падении пассажирского автобуса, пробившего ограждение Поцелуева моста и упавшего в реку Мойку, поступило 10 мая около 13:00 по местному времени, сообщили ранее в полиции. В момент аварии в салоне находилось около 20 человек. СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

В результате аварии, как напомнили в СК, погибли не менее трех человек, еще четверо находятся в реанимации в состоянии клинической смерти. Личности пострадавших устанавливаются. 

Бастрыкин также поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также инициировать передачу уголовного дела, возбужденного по ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), из органов полиции в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Кроме того, председатель СК поручил дать правовую оценку по соблюдению требований о безопасности деятельности компании – перевозчика, автобус которой попал в аварию. Этим перевозчиком, как стало известно ранее, является ООО «Такси». По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, с 2022 г. компания 23 раза привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На ООО «Такси» были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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