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В Белгороде сохраняется угроза обрушения в пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки

Ведомости

В Белгороде в жилом многоэтажном доме, один из подъездов которого был уничтожен в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сохраняется угроза обрушения. Об этом сообщили власти региона в ходе оперативного совещания.

Обсуждая вопрос стабилизации конструкции, губернатор Вячеслав Гладков сказал, что сейчас есть угроза обрушения в поврежденном доме. Его слова подтвердила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.

«Да, она [угроза обрушения] сохраняется, в части одной блок-секции – до деформационных швов, где у нас примыкают с правой и с левой стороны еще блок-секции», – пояснила Козлитина.

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Вечером того же дня ВСУ вновь попытались атаковать Белгород. Российская ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».

Как сообщил утром Гладков, основная часть разбора завалов жилого дома завершена, извлечены тела 15 человек. Кроме того, из-за вчерашних обстрелов погибли три мирных жителя и еще одна женщина, которая была ранена 11 мая, скончалась в больнице. Ранения получили 27 человек, им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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