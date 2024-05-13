В Белгороде сохраняется угроза обрушения в пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки
В Белгороде в жилом многоэтажном доме, один из подъездов которого был уничтожен в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сохраняется угроза обрушения. Об этом сообщили власти региона в ходе оперативного совещания.
Обсуждая вопрос стабилизации конструкции, губернатор Вячеслав Гладков сказал, что сейчас есть угроза обрушения в поврежденном доме. Его слова подтвердила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.
«Да, она [угроза обрушения] сохраняется, в части одной блок-секции – до деформационных швов, где у нас примыкают с правой и с левой стороны еще блок-секции», – пояснила Козлитина.
12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Вечером того же дня ВСУ вновь попытались атаковать Белгород. Российская ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».
Как сообщил утром Гладков, основная часть разбора завалов жилого дома завершена, извлечены тела 15 человек. Кроме того, из-за вчерашних обстрелов погибли три мирных жителя и еще одна женщина, которая была ранена 11 мая, скончалась в больнице. Ранения получили 27 человек, им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.