В Белгороде сохраняется угроза обрушения в пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Вечером того же дня ВСУ вновь попытались атаковать Белгород. Российская ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».