Колокольцев сообщил о росте числа выявленных коррупционных преступлений

«75% коррупционных преступлений выявляется сотрудниками МВД. За последний год выявляемость у нас повысилась на 3%. Я далек от мысли утверждать, что больше взяточников у нас в стране появилось. Просто активнее, наверное, скорее всего, стали работать. Факты получения взяток у нас возросли, их больше выявили на 15%», – ответил Колокольцев на вопрос, что делалось министерством, чтобы победить коррупцию в России.