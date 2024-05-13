Колокольцев сообщил о росте числа выявленных коррупционных преступлений
За последний год выявляемость коррупционных преступлений выросла на 3%, это произошло из-за более активной работы по этому направлению, а не из-за увеличения числа взяточников. Об этом сообщил претендент на должность главы МВД Владимир Колокольцев в ходе консультации в Совете Федерации по его кандидатуре.
«75% коррупционных преступлений выявляется сотрудниками МВД. За последний год выявляемость у нас повысилась на 3%. Я далек от мысли утверждать, что больше взяточников у нас в стране появилось. Просто активнее, наверное, скорее всего, стали работать. Факты получения взяток у нас возросли, их больше выявили на 15%», – ответил Колокольцев на вопрос, что делалось министерством, чтобы победить коррупцию в России.
И. о. главы МВД также сообщил, что в результате действий коррупционеров был нанесен материальный ущерб в размере 50 млрд руб., но все эти средства были возмещены в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий.
По его словам, министерство будет стремиться сохранить бюджетные средства путем борьбы с коррупцией среди чиновников и других граждан, а также среди сотрудников МВД. При этом кандидат на должность главы ведомства признал трудность исполнения этой задачи.
«Конечно, победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, потому что наши классики всегда утверждали, что коррупция у нас существует ровно столько, сколько существует само государство. Но тем не менее мы справляемся, есть результаты», – сказал Колокольцев.
Согласно российскому законодательству, кандидатуры глав силовых министерств (Минобороны, МВД, МЧС и Минюст) вносятся президентом России. Совет Федерации сообщил вечером 12 мая, что глава РФ Владимир Путин направил предложения по кандидатурам руководителей этих ведомств. Всех силовиков предложено оставить на своих постах, в том числе Колокольцева, Александра Куренкова (МЧС), Константина Чуйченко (Минюст), а также Сергея Лаврова (МИД). Изменения затронули лишь Министерство обороны.
В ходе консультации 13 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Колокольцев прошел путь в ведомстве от рядового милиционера до главы МВД, обладает колоссальным опытом и взвешенно подходит к принятию решений, а не «машет шашкой». Она также поблагодарила его и других сотрудников МВД за сотрудничество. Итоги консультации будут позже представлены на рассмотрение Путину, после чего он примет решение о назначении, сказала Матвиенко.