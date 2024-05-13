Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Колокольцев сообщил о росте числа выявленных коррупционных преступлений

Ведомости

За последний год выявляемость коррупционных преступлений выросла на 3%, это произошло из-за более активной работы по этому направлению, а не из-за увеличения числа взяточников. Об этом сообщил претендент на должность главы МВД Владимир Колокольцев в ходе консультации в Совете Федерации по его кандидатуре.

«75% коррупционных преступлений выявляется сотрудниками МВД. За последний год выявляемость у нас повысилась на 3%. Я далек от мысли утверждать, что больше взяточников у нас в стране появилось. Просто активнее, наверное, скорее всего, стали работать. Факты получения взяток у нас возросли, их больше выявили на 15%», – ответил Колокольцев на вопрос, что делалось министерством, чтобы победить коррупцию в России.

И. о. главы МВД также сообщил, что в результате действий коррупционеров был нанесен материальный ущерб в размере 50 млрд руб., но все эти средства были возмещены в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

По его словам, министерство будет стремиться сохранить бюджетные средства путем борьбы с коррупцией среди чиновников и других граждан, а также среди сотрудников МВД. При этом кандидат на должность главы ведомства признал трудность исполнения этой задачи.

«Конечно, победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, потому что наши классики всегда утверждали, что коррупция у нас существует ровно столько, сколько существует само государство. Но тем не менее мы справляемся, есть результаты», – сказал Колокольцев.

Согласно российскому законодательству, кандидатуры глав силовых министерств (Минобороны, МВД, МЧС и Минюст) вносятся президентом России. Совет Федерации сообщил вечером 12 мая, что глава РФ Владимир Путин направил предложения по кандидатурам руководителей этих ведомств. Всех силовиков предложено оставить на своих постах, в том числе Колокольцева, Александра Куренкова (МЧС), Константина Чуйченко (Минюст), а также Сергея Лаврова (МИД). Изменения затронули лишь Министерство обороны.

В ходе консультации 13 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Колокольцев прошел путь в ведомстве от рядового милиционера до главы МВД, обладает колоссальным опытом и взвешенно подходит к принятию решений, а не «машет шашкой». Она также поблагодарила его и других сотрудников МВД за сотрудничество. Итоги консультации будут позже представлены на рассмотрение Путину, после чего он примет решение о назначении, сказала Матвиенко.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных