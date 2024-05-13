Умер актер и каскадер Владимир Жариков
10 мая в возрасте 85 лет скончался актер и каскадер Владимир Жариков. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
О причине смерти не сообщается. Также не уточняется, состоялось ли прощание с покойным.
Владимир Жариков родился 6 ноября 1938 г. в Смоленске. После окончания филологического факультета Одесского университета начал подрабатывать как каскадер и актер эпизодических ролей. Параллельно в течение десяти лет служил научным сотрудником в Одесском университете, является кандидатом философских наук.
Жариков полностью посвятил себя работе актера и каскадера в период с 1986 до 1993 г. В его творческой биографии более 80 работ в фильмах. Так, он выполнял задачи каскадера в кинокартинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Место встречи изменить нельзя». В последнем фильме он также исполнил роль члена банды «Черная кошка» по кличке «Чугунная рожа». Зрители могли видеть его и в кинокартинах «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Десять негритят», «Пираты XX века».
В 1980 г. основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет. Затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер», организовал свою частную кинофирму «Мустанг». Является почетным кинематографистом России.