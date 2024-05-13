Умер актер и каскадер Владимир Жариков

Жариков полностью посвятил себя работе актера и каскадера в период с 1986 до 1993 г. В его творческой биографии более 80 работ в фильмах. Так, он выполнял задачи каскадера в кинокартинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Место встречи изменить нельзя». В последнем фильме он также исполнил роль члена банды «Черная кошка» по кличке «Чугунная рожа». Зрители могли видеть его и в кинокартинах «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Десять негритят», «Пираты XX века».