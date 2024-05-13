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Умер актер и каскадер Владимир Жариков

Ведомости

10 мая в возрасте 85 лет скончался актер и каскадер Владимир Жариков. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

О причине смерти не сообщается. Также не уточняется, состоялось ли прощание с покойным.

Владимир Жариков родился 6 ноября 1938 г. в Смоленске. После окончания филологического факультета Одесского университета начал подрабатывать как каскадер и актер эпизодических ролей. Параллельно в течение десяти лет служил научным сотрудником в Одесском университете, является кандидатом философских наук.

Жариков полностью посвятил себя работе актера и каскадера в период с 1986 до 1993 г. В его творческой биографии более 80 работ в фильмах. Так, он выполнял задачи каскадера в кинокартинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Место встречи изменить нельзя». В последнем фильме он также исполнил роль члена банды «Черная кошка» по кличке «Чугунная рожа». Зрители могли видеть его и в кинокартинах «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Десять негритят», «Пираты XX века».

В 1980 г. основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет. Затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер», организовал свою частную кинофирму «Мустанг». Является почетным кинематографистом России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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