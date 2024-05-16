Роспотребнадзор: предпосылок для негативного сценария со стрептококком нет

В Японии произошла вспышка гемолитического стрептококка. С начала 2024 г. в стране зафиксирован 801 случай заражения, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Уточняется, что чаще болеют люди старше 30 лет. Причина роста заболеваемости неизвестна. Врачи допускают, что заражение может происходить через раны. В связи с этим людей призвали мыть руки и обрабатывать повреждения кожи.