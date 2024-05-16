Роспотребнадзор: предпосылок для негативного сценария со стрептококком нет
В России отсутствуют предпосылки для негативного сценария по заболеваемости стрептококковой инфекцией. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что следят за эпидситуацией в Японии. Ситуация с заболеваемостью в России находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора. Граждан с признаками инфекционных заболеваний помогает выявить система в пунктах пропуска через госграницу, добавили там.
В Японии произошла вспышка гемолитического стрептококка. С начала 2024 г. в стране зафиксирован 801 случай заражения, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Уточняется, что чаще болеют люди старше 30 лет. Причина роста заболеваемости неизвестна. Врачи допускают, что заражение может происходить через раны. В связи с этим людей призвали мыть руки и обрабатывать повреждения кожи.
Заболевание вызывают бактерии гемолитического стрептококка группы А. Инфекция может передаваться воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путями. Бактерии погибают при температуре выше 60 градусов и при обработке дезинфицирующими средствами.
При стрептококке у человека чаще всего поднимается температура, появляются головные боли, слабость и воспаляется глотка. Реже встречается отмирание мягких тканей. При этом заражение может привести и к летальному исходу.