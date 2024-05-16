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Роспотребнадзор: предпосылок для негативного сценария со стрептококком нет

Ведомости

В России отсутствуют предпосылки для негативного сценария по заболеваемости стрептококковой инфекцией. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что следят за эпидситуацией в Японии. Ситуация с заболеваемостью в России находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора. Граждан с признаками инфекционных заболеваний помогает выявить система в пунктах пропуска через госграницу, добавили там.

В Японии произошла вспышка гемолитического стрептококка. С начала 2024 г. в стране зафиксирован 801 случай заражения, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Уточняется, что чаще болеют люди старше 30 лет. Причина роста заболеваемости неизвестна. Врачи допускают, что заражение может происходить через раны. В связи с этим людей призвали мыть руки и обрабатывать повреждения кожи.

Заболевание вызывают бактерии гемолитического стрептококка группы А. Инфекция может передаваться воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путями. Бактерии погибают при температуре выше 60 градусов и при обработке дезинфицирующими средствами.

При стрептококке у человека чаще всего поднимается температура, появляются головные боли, слабость и воспаляется глотка. Реже встречается отмирание мягких тканей. При этом заражение может привести и к летальному исходу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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