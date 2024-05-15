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В Японии зафиксирован рекордный рост заражений гемолитическим стрептококком

Ведомости

В Японии наблюдается рекордный рост числа случаев заражения гемолитическим стрептококком, которsq может привести к отмиранию мягких тканей и летальному исходу. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, число случаев заражения с начала 2024 г. составило 801, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Телеканал отмечает, что всего в 2023 г. было зафиксировано 941 заражение, но нынешние темпы превышают этот показатель.

Уточняется, что чаще этой инфекцией заражаются люди старше 30 лет. 

Причина роста заболеваемости неизвестна. Эксперты отмечают, что с ослаблением коронавирусных органичений выросло и число случаев фарингита, который вызван тем же типом бактерий. Директор Национальной больничной организации Mie Hospital Киесю Танигучи допустил, что заражение может происходить через раны. В связи с этим он призвал мыть руки и обрабатывать повреждения кожи.

Заболевание вызывается бактериями гемолитического стрептококка группы А. Инфекция может передаваться воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путями. Бактерии погибают при температуре выше 60 градусов и при обработке дезинфицирующими средствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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