В Японии зафиксирован рекордный рост заражений гемолитическим стрептококком
В Японии наблюдается рекордный рост числа случаев заражения гемолитическим стрептококком, которsq может привести к отмиранию мягких тканей и летальному исходу. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным Национального института инфекционных заболеваний, число случаев заражения с начала 2024 г. составило 801, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Телеканал отмечает, что всего в 2023 г. было зафиксировано 941 заражение, но нынешние темпы превышают этот показатель.
Уточняется, что чаще этой инфекцией заражаются люди старше 30 лет.
Причина роста заболеваемости неизвестна. Эксперты отмечают, что с ослаблением коронавирусных органичений выросло и число случаев фарингита, который вызван тем же типом бактерий. Директор Национальной больничной организации Mie Hospital Киесю Танигучи допустил, что заражение может происходить через раны. В связи с этим он призвал мыть руки и обрабатывать повреждения кожи.
Заболевание вызывается бактериями гемолитического стрептококка группы А. Инфекция может передаваться воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путями. Бактерии погибают при температуре выше 60 градусов и при обработке дезинфицирующими средствами.