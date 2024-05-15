В Японии зафиксирован рекордный рост заражений гемолитическим стрептококком

По данным Национального института инфекционных заболеваний, число случаев заражения с начала 2024 г. составило 801, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Телеканал отмечает, что всего в 2023 г. было зафиксировано 941 заражение, но нынешние темпы превышают этот показатель.