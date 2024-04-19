Заболеваемость корью в России в 2023 году выросла в 127 раз

За прошлый год инфекцию в РФ перенесли 12 000 человек. При этом в 2022 г. заболеваемость корью составила 100 человек, или же 0,07 случая на 100 000 населения. Кроме того, прошлогодний показатель заболеваемости корью среди населения России оказался рекордным за последние 30 лет: выше значений 2023 г. он был только в 1994 г., когда корью заразились 28 600 человек.