Заболеваемость корью в России в 2023 году выросла в 127 раз
Заболеваемость корью в России в 2023 г. выросла в 127 раз год к году – до 89,2 случая заболевания на 1 млн человек, пишет «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
За прошлый год инфекцию в РФ перенесли 12 000 человек. При этом в 2022 г. заболеваемость корью составила 100 человек, или же 0,07 случая на 100 000 населения. Кроме того, прошлогодний показатель заболеваемости корью среди населения России оказался рекордным за последние 30 лет: выше значений 2023 г. он был только в 1994 г., когда корью заразились 28 600 человек.
Издание отметило, что заболеваемость корью в РФ значительно превысила значения аналогичного показателя среди развитых стран. Так, во всех странах ЕС корью заразился 2361 человек (5,2 случая на 1 млн населения), а в США – 58 человек (0,16 случая на 1 млн населения).
В ноябре 2023 г. Роспотребнадзор сообщил, что в РФ с начала года наблюдается очередной подъем заболеваемости корью и коклюшем. В ведомстве поясняли, что рост заболеваемости вызван циклическими всплесками, которые случаются каждые пять – шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции.