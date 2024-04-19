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Заболеваемость корью в России в 2023 году выросла в 127 раз

Ведомости

Заболеваемость корью в России в 2023 г. выросла в 127 раз год к году – до 89,2 случая заболевания на 1 млн человек, пишет «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За прошлый год инфекцию в РФ перенесли 12 000 человек. При этом в 2022 г. заболеваемость корью составила 100 человек, или же 0,07 случая на 100 000 населения. Кроме того, прошлогодний показатель заболеваемости корью среди населения России оказался рекордным за последние 30 лет: выше значений 2023 г. он был только в 1994 г., когда корью заразились 28 600 человек.

Издание отметило, что заболеваемость корью в РФ значительно превысила значения аналогичного показателя среди развитых стран. Так, во всех странах ЕС корью заразился 2361 человек (5,2 случая на 1 млн населения), а в США – 58 человек (0,16 случая на 1 млн населения).

В ноябре 2023 г. Роспотребнадзор сообщил, что в РФ с начала года наблюдается очередной подъем заболеваемости корью и коклюшем. В ведомстве поясняли, что рост заболеваемости вызван циклическими всплесками, которые случаются каждые пять – шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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