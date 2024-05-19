В суд подали жалобу на продление ареста обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

16 мая суд принял решение о продлении ареста Назримаду Лутфуллои, Джумохону Курбонову, Якубджони Юсуфзоде и Мухаммаду Шарипзоде. Подсудимые пробудут под стражей до 22 августа 2024 г. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). 19 мая постановление о продлении меры пресечения было обжаловано, следует из картотеки дел.