В суд подали жалобу на продление ареста обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
Апелляционная жалоба на постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемым по делу о теракте в «Крокус сити холле» поступила в Басманный суд Москвы. Об этом говорится в базе данных столичных судов.
16 мая суд принял решение о продлении ареста Назримаду Лутфуллои, Джумохону Курбонову, Якубджони Юсуфзоде и Мухаммаду Шарипзоде. Подсудимые пробудут под стражей до 22 августа 2024 г. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). 19 мая постановление о продлении меры пресечения было обжаловано, следует из картотеки дел.
Басманный суд Москвы на этой неделе также продлил до 22 августа 2024 г. арест четверым обвиняемым в исполнении теракта – Аминчону Исломову, Диловару Исломову, Исроилу Исломову и Алишеру Касимову. Все они внесены в реестр террористов и экстремистов.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.