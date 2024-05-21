Суд в Москве отправил под домашний арест обвиняемую по делу о торговле детьми

В феврале «Ведомости» сообщали о выявлении в Москве семи новых эпизодов, связанных с торговлей новорожденными детьми. Трем женщинам было предъявлено обвинение. По данным «Вечерней Москвы», в частности, речь шла о москвичке Юлии Логиновой, в отношении которой 17 октября 2023 г. СК возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми. Следователей заинтересовала законность ее опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными.