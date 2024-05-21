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Суд в Москве отправил под домашний арест обвиняемую по делу о торговле детьми

Ведомости

Преображенский районный суд Москвы отправил под домашний арест Наталью Душкину, обвиняемую в торговле детьми. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Душкина обвиняется в торговле людьми (п. п. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Согласно постановлению суда, она пробудет под домашним арестом до 16 июня с определенными ограничениями на этот период.

По версии следствия, Душкина, занимающая должность начальника миграционного пункта ОП по Советскому району МО МВД России «Белокурихинский», совместно с Юлией Логиновой и другими фигурантами дела занималась незаконным оборотом новорожденных детей.

В феврале «Ведомости» сообщали о выявлении в Москве семи новых эпизодов, связанных с торговлей новорожденными детьми. Трем женщинам было предъявлено обвинение. По данным «Вечерней Москвы», в частности, речь шла о москвичке Юлии Логиновой, в отношении которой 17 октября 2023 г. СК возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми. Следователей заинтересовала законность ее опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными.

По данным следствия, задержанные находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей, организовывали их роды, обеспечивали необходимыми продуктами, медикаментами и медицинскими услугами. Новорожденных детей женщины забирали себе и по подложным документам регистрировали в органах ЗАГС как своих.

17 мая 2023 г. в одном из торговых центров на севере Москвы три женщины пытались продать младенца за 60 000 руб. Их задержали 15 мая после подписания расписок о получении денег и передачи ребенка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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