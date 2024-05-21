Суд продлил арест журналистке Фаворской до августа
Басманный районный суд продлил арест журналистке Антонине Кравцовой (Фаворской) до 3 августа 2024 г., сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Кравцовой Антонины Юрьевны до 3 августа 2024 г.», – указано в сообщении.
Кравцова работает в издании Sota Vision (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). 29 марта она была заключена под стражу по обвинению по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Следствие утверждает, что журналистка собирала материал, снимала и монтировала видеоролики, а также готовила публикации для ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).
В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников ФБК. Заочный арест избран в отношении признанных в РФ иноагентами Марии Певчих и Киры Ярмыш. Аналогичная мера пресечения назначена Дмитрию Низовцеву и Анне Бирюковой, которые также признаны в РФ иноагентами.