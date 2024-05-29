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Суд оставил в силе приговор Игорю Стрелкову по делу о призывах к экстремизму

Ему предстоит отбыть четыре года в колонии
Яна Суринская
Екатерина Щербинина
Евгений Разумный / Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор экс-министру обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за призывы к экстремизму. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Таким образом, приговор Стрелкову вступил в законную силу. В ближайшее время он будет этапирован в колонию.

Решение суда прокомментировал адвокат осужденного Гаджи Алиев.

«В 99% ходатайств нам было отказано, удовлетворили частично фактически какие-то технические ходатайства», – сказал он.

Жена Стрелкова – Мирослава Регинская – в своем Telegram-канале сообщила, что родственников не пустили на оглашение приговора, но при этом допустили прессу. Алиев не смог пояснить, почему это произошло. После получения на руки апелляционного определения защита намерена подать кассационную жалобу, добавил адвокат.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Согласно приговору, в течение трех лет ему также будет запрещено заниматься администрированием сайтов.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram от 25 мая 2022 г. Стрелков не отрицал, что является автором этих постов, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. При этом вину экс-министр обороны ДНР не признал. По словам Алиева, по окончании нынешнего судебного процесса Стрелков заявил, что «служит Отечеству».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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