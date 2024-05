Гитара Леннона из альбома Help! продана на аукционе за $2,9 млн

В ноябре 2023 г. Пол Маккартни и Ринго Старр выпустили последнюю незаконченную песню The Beatles под названием Now And Then. Песня была взята из той же партии неизданных демо-записей Леннона, которые были использованы его бывшими коллегами для создания песен Free As a Bird и Real Love, выпущенных в середине 1990-х гг.