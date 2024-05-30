Гитара Леннона из альбома Help! продана на аукционе за $2,9 млн
Гитара, которую Джон Леннон использовал для записи альбомов The Beatles Help! и Rubber Soul, была продана на аукционе за $2,9 млн, став одной из самых ценных памятных вещей группы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на аукционный дом Julien's Auctions.
12-струнная акустическая гитара Hootenanny считалась утерянной. Леннон подарил гитару Гордону Уоллеру из британского поп-дуэта Peter & Gordon. Уоллер передал ее одному из своих менеджеров, который отвез гитару в свой загородный дом и забросил ее на чердак, где она и была обнаружена более 50 лет спустя.
Чтобы проверить гитару, аукционный дом обратился к эксперту по Beatles Энди Бабьюку, который в прошлом проверял подлинность других памятных вещей группы. По словам представителей аукционного дома, после сравнения текстуры дерева и износа инструмента с архивными изображениями, Бабиук подтвердил подлинность инструмента.
После реставрации гитара была продана вместе с чехлом Maton, DVD-боксом к фильму Help! и коллекцией фотографий со съемочной площадки фильма.
Перед началом аукциона стоимость гитары оценивалась в $600 000 – $800 000. По словам представителей аукционного дома, она была продана анонимному покупателю за $2 857 500, став пятой самой дорогой гитарой из когда-либо проданных.
В ноябре 2023 г. Пол Маккартни и Ринго Старр выпустили последнюю незаконченную песню The Beatles под названием Now And Then. Песня была взята из той же партии неизданных демо-записей Леннона, которые были использованы его бывшими коллегами для создания песен Free As a Bird и Real Love, выпущенных в середине 1990-х гг.