Гитара Леннона из альбома Help! продана на аукционе за $2,9 млн

12-струнная акустическая гитара Hootenanny считалась утерянной. Леннон подарил гитару Гордону Уоллеру из британского поп-дуэта Peter & Gordon. Уоллер передал ее одному из своих менеджеров, который отвез гитару в свой загородный дом и забросил ее на чердак, где она и была обнаружена более 50 лет спустя.