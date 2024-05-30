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Гитара Леннона из альбома Help! продана на аукционе за $2,9 млн

Ведомости

 

Гитара, которую Джон Леннон использовал для записи альбомов The Beatles Help! и Rubber Soul, была продана на аукционе за $2,9 млн, став одной из самых ценных памятных вещей группы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на аукционный дом Julien's Auctions.

12-струнная акустическая гитара Hootenanny считалась утерянной. Леннон подарил гитару Гордону Уоллеру из британского поп-дуэта Peter & Gordon. Уоллер передал ее одному из своих менеджеров, который отвез гитару в свой загородный дом и забросил ее на чердак, где она и была обнаружена более 50 лет спустя.

Чтобы проверить гитару, аукционный дом обратился к эксперту по Beatles Энди Бабьюку, который в прошлом проверял подлинность других памятных вещей группы. По словам представителей аукционного дома, после сравнения текстуры дерева и износа инструмента с архивными изображениями, Бабиук подтвердил подлинность инструмента.

После реставрации гитара была продана вместе с чехлом Maton, DVD-боксом к фильму Help! и коллекцией фотографий со съемочной площадки фильма.

Перед началом аукциона стоимость гитары оценивалась в $600 000 – $800 000. По словам представителей аукционного дома, она была продана анонимному покупателю за $2 857 500, став пятой самой дорогой гитарой из когда-либо проданных.

В ноябре 2023 г. Пол Маккартни и Ринго Старр выпустили последнюю незаконченную песню The Beatles под названием Now And Then. Песня была взята из той же партии неизданных демо-записей Леннона, которые были использованы его бывшими коллегами для создания песен Free As a Bird и Real Love, выпущенных в середине 1990-х гг. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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