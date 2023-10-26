Маккартни и Старр выпустят последнюю незаконченную песню The Beatles

Группа The Beatles была основана в 1960 г. в Ливерпуле. Основными участниками коллектива были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Большая часть текстов и музыки были написаны Ленноном и Маккартни. Группа просуществовала 10 лет. За это время музыканты записали 13 студийных альбомов. Композиции The Beatles не раз возглавляли чарты. У группы есть девять статуэток «Грэмми».