Маккартни и Старр выпустят последнюю незаконченную песню The Beatles
Последняя новая песня The Beatles под названием Now And Then появится в продаже 2 ноября в паре с Love Me Do – самым первым синглом группы. Об этом сообщает The Associated Press (AP).
Песня Now And Then взята из той же партии неизданных демо-записей Джона Леннона, которые были использованы его бывшими коллегами для создания песен Free As a Bird и Real Love, выпущенных в середине 1990-х гг. Тогда Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон работали и над Now And Then, но столкнулись с техническими ограничениями.
С помощью искусственного интеллекта режиссер Питер Джексон устранил эти проблемы, «отделив» оригинальный вокал Леннона от фортепиано, использовавшегося в конце 1970-х гг. Гораздо более чистый вокал позволил Маккартни и Старр завершить работу над треком.
Новый сингл содержит гитарную партию, которую Харрисон записал почти три десятилетия назад, новую партию ударных Старра, бас-гитару Маккартни, фортепиано и соло на слайд-гитаре, которое он добавил в память о Харрисоне, который умер в 2001 г. Маккартни и Старр также включили в трек свой бэк-вокал. Кроме того, Маккартни добавил струнную аранжировку, написанную с помощью Джайлза Мартина, сына покойного продюсера The Beatles Джорджа Мартина.
«Как будто этого было недостаточно, они добавили бэк-вокал из оригинальных записей The Beatles – Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby и Because», – уточняет AP.
За день до выхода песни будет обнародован 12-минутный фильм, рассказывающий историю новой записи.
Маккартни анонсировал выход «последней пластинки» коллектива, записанной при помощи искусственного интеллекта в июне 2023 г. Ту же технологию музыкант использовал, чтобы «спеть дуэтом» с Ленноном в недавнем туре, а также при переиздании альбома Revolver в 2022 г.
Группа The Beatles была основана в 1960 г. в Ливерпуле. Основными участниками коллектива были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Большая часть текстов и музыки были написаны Ленноном и Маккартни. Группа просуществовала 10 лет. За это время музыканты записали 13 студийных альбомов. Композиции The Beatles не раз возглавляли чарты. У группы есть девять статуэток «Грэмми».