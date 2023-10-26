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Маккартни и Старр выпустят последнюю незаконченную песню The Beatles

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Последняя новая песня The Beatles под названием Now And Then появится в продаже 2 ноября в паре с Love Me Do – самым первым синглом группы. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Песня Now And Then взята из той же партии неизданных демо-записей Джона Леннона, которые были использованы его бывшими коллегами для создания песен Free As a Bird и Real Love, выпущенных в середине 1990-х гг. Тогда Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон работали и над Now And Then, но столкнулись с техническими ограничениями.

С помощью искусственного интеллекта режиссер Питер Джексон устранил эти проблемы, «отделив» оригинальный вокал Леннона от фортепиано, использовавшегося в конце 1970-х гг. Гораздо более чистый вокал позволил Маккартни и Старр завершить работу над треком.

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Новый сингл содержит гитарную партию, которую Харрисон записал почти три десятилетия назад, новую партию ударных Старра, бас-гитару Маккартни, фортепиано и соло на слайд-гитаре, которое он добавил в память о Харрисоне, который умер в 2001 г. Маккартни и Старр также включили в трек свой бэк-вокал. Кроме того, Маккартни добавил струнную аранжировку, написанную с помощью Джайлза Мартина, сына покойного продюсера The Beatles Джорджа Мартина.

«Как будто этого было недостаточно, они добавили бэк-вокал из оригинальных записей The Beatles  – Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby и Because», – уточняет AP.

За день до выхода песни будет обнародован 12-минутный фильм, рассказывающий историю новой записи.

Маккартни анонсировал выход «последней пластинки» коллектива, записанной при помощи искусственного интеллекта в июне 2023 г.  Ту же технологию музыкант использовал, чтобы «спеть дуэтом» с Ленноном в недавнем туре, а также при переиздании альбома Revolver в 2022 г.  

Группа The Beatles была основана в 1960 г. в Ливерпуле. Основными участниками коллектива были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Большая часть текстов и музыки были написаны Ленноном и Маккартни. Группа просуществовала 10 лет. За это время музыканты записали 13 студийных альбомов. Композиции The Beatles не раз возглавляли чарты. У группы есть девять статуэток «Грэмми».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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