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В Покровском монастыре Москвы проходит прощание с Анастасией Заворотнюк

Ведомости

В Москве проходит прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, умершей 29 мая в возрасте 53 лет. Об этом пишет ТАСС.

На церемонию прибыли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, певица Лолита Милявская, гендиректор телеканала СТС Александр Акопов, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух и др.

Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти актрисы стало известно 30 мая. Последние пять лет Заворотнюк боролась с онкологией. С 2019 г. она перестала играть в театре, поскольку начала курс лечения глиобластомы (рака мозга).

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 г. в Астрахани. В 1993 г. окончила Школу-студию МХАТ, после этого десять лет играла в Театре Олега Табакова. Народное признание актриса получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла роль провинциалки Виктории Прутковской. Ситком шел на СТС с 2004 по 2009 г. Заворотнюк также вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» и др. В 2006 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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