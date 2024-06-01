В Покровском монастыре Москвы проходит прощание с Анастасией Заворотнюк
В Москве проходит прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, умершей 29 мая в возрасте 53 лет. Об этом пишет ТАСС.
На церемонию прибыли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, певица Лолита Милявская, гендиректор телеканала СТС Александр Акопов, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух и др.
Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.
О смерти актрисы стало известно 30 мая. Последние пять лет Заворотнюк боролась с онкологией. С 2019 г. она перестала играть в театре, поскольку начала курс лечения глиобластомы (рака мозга).
Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 г. в Астрахани. В 1993 г. окончила Школу-студию МХАТ, после этого десять лет играла в Театре Олега Табакова. Народное признание актриса получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла роль провинциалки Виктории Прутковской. Ситком шел на СТС с 2004 по 2009 г. Заворотнюк также вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» и др. В 2006 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки России.