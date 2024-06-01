Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище
Прощание с заслуженной артисткой России началось утром 1 июня. На церемонию пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, певица Лолита Милявская, гендиректор телеканала СТС Александр Акопов и др.
Заворотнюк умерла 29 мая. Ей было 53 года.
Последние пять лет актриса боролась с глиобластомой (раком мозга). Курс лечения начался в 2019 г., тогда же она перестала играть в театре.
Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 г. в Астрахани. В 1993 г. окончила Школу-студию МХАТ, после этого десять лет играла в Театре Олега Табакова.
Народное признание актриса получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009 гг.), в котором Заворотнюк сыграла роль провинциалки Виктории Прутковской. Заворотнюк также вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» и др.