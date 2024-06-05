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Spiegel: немецкий бизнесмен Новак попытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве

Ведомости

Немецкий бизнесмен Ральф Новак 3 июня перед оглашением приговора в суде пытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве. Об этом пишет Der Spiegel.

Утверждается, что после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи инвестор добровольно покинул посольство. Издание предполагает, что Новак хотел избежать тюрьмы. Его адвокат Константин Елфимов рассказал, что 3 июня подсудимый «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

Однако у него было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, посольство должно было бы по первому требованию передать бизнесмена местным властям, пишет Spiegel. Новак не смог бы воспользоваться «посольским убежищем», так как дело против него не было политическим.

3 июня Тушинский суд Москвы признал виновными гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора фонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar. Им назначено пять лет и четыре года исправительной колонии соответственно. Также Новака обязали выплатить штраф в размере 800 000 руб., а Азмуханова – в размере 500 000 руб.

Сам Новак на оглашении приговора не присутствовал. Его местонахождение суду не было известно. Его адвокат утверждал, что не может дозвониться до Новака.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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