Spiegel: немецкий бизнесмен Новак попытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве

Однако у него было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, посольство должно было бы по первому требованию передать бизнесмена местным властям, пишет Spiegel. Новак не смог бы воспользоваться «посольским убежищем», так как дело против него не было политическим.