Spiegel: немецкий бизнесмен Новак попытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве
Немецкий бизнесмен Ральф Новак 3 июня перед оглашением приговора в суде пытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве. Об этом пишет Der Spiegel.
Утверждается, что после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи инвестор добровольно покинул посольство. Издание предполагает, что Новак хотел избежать тюрьмы. Его адвокат Константин Елфимов рассказал, что 3 июня подсудимый «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».
Однако у него было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, посольство должно было бы по первому требованию передать бизнесмена местным властям, пишет Spiegel. Новак не смог бы воспользоваться «посольским убежищем», так как дело против него не было политическим.
3 июня Тушинский суд Москвы признал виновными гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора фонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar. Им назначено пять лет и четыре года исправительной колонии соответственно. Также Новака обязали выплатить штраф в размере 800 000 руб., а Азмуханова – в размере 500 000 руб.
Сам Новак на оглашении приговора не присутствовал. Его местонахождение суду не было известно. Его адвокат утверждал, что не может дозвониться до Новака.