Немецкий инвестор Новак получил пять лет колонии по делу о хищении акций BelkaCar

В сентябре 2022 г. Минюст внес Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину. Предприниматель Борис Зимин – сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина, который умер в 2021 г. В 2016 г. они также основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. Созданная Зиминым-старшим BMT Private Equity Ltd. (BMT) стала единственным владельцем BelkaCar Ltd. – головной компании одноименного российского каршеринга – в конце 2019 г. Сам сервис в октябре того года сообщал, что BMT стала акционером BelkaСar, купив мажоритарную долю швейцарской инвесткомпании Winterberg Group (ранее – Bryanston Group, инвестировала в BelkaСar в 2017 г.). BMT купила долю трех основательниц BelkaCar – Екатерины Макаровой, Лорианы Сардар и Елены Мурадовой, следует из данных кипрского реестра («Ведомости» писали об этом 12 декабря 2019 г.), а также остальных владельцев – Федора Петрякова, Екатерины Писаренко и Оксаны Теличко. Они сотрудники BMT, говорил человек, близкий к одной из сторон сделки.