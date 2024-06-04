Немецкий инвестор Новак получил пять лет колонии по делу о хищении акций BelkaCar

Немецкий инвестор Новак получил пять лет колонии по делу о хищении акций BelkaCarИнкриминируемое ему преступление построено на догадках, считают адвокаты
Тушинский суд Москвы вынес обвинительный приговор гендиректору компании Singular СIS Ральфу Новаку и инвестиционному директору фонда Winterberg Group Ильнуру Азмуханову. Судья Надежда Ткачева признала их виновными в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Новаку назначено наказание в виде пяти лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 руб. Азмуханов получил на год меньше и штраф в размере 500 000 руб.
Сам Новак на оглашении приговора не присутствовал. Его местонахождение суду было не известно. До приговора он находился под мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Если инвестор не явится в службу исполнения наказания, то его могут объявить в розыск. Азмуханов также до приговора не находился под стражей, но на оглашение приговора пришел.
Судебный процесс начался в конце июня 2023 г. В рамках этого уголовного дела заочно были арестованы еще два фигуранта: предприниматель и меценат Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) и Фабиан Кройхер – компаньон потерпевшего гражданина Германии Бенедикта Соботки, одного из совладельцев консалтинговой компании Bryanston Resources AG.
Речь в уголовном деле идет об организации хищения 52,4% акций одной из крупнейших в России фирм каршеринга – BelkaCar в 2017 г. По версии следствия, Зимин «путем обмана Соботки, выразившегося в умолчании истинных фактов и преступном намерении», совершил сделку по отчуждению более 50% простых акций компании BelkaCar Ltd. на сумму более 1 млн руб. в пользу подконтрольной им компании, тем самым фактически их похитив. Суд признал, что Новак и Азмуханов участвовали в мошеннической схеме. Во втором эпизоде, который следствие инкриминирует фигурантам, речь идет о продаже по заниженной стоимости 50%-ной доли в уставном капитале российского ООО «Брайнстон СиАйЭс».
В ходе предварительного расследования следствие признало гражданина Германии потерпевшим по делу, а сам он оценивал причиненный ему ущерб в 4 млрд руб. Впоследствии сумма ущерба уменьшилась в 10 раз. Судья Ткачева удовлетворила заявленный потерпевшим гражданский иск частично, присудив ему возмещение ущерба в размере чуть более 397 млн руб.
Совокупность имеющихся в деле доказательств прямо указывает на невиновность Новака, убежден его адвокат Константин Елфимов. В прениях сторон он пояснил, что в основе уголовного преследования положены лишь показания заинтересованного лица – Соботки, который признан потерпевшим.
Защита заявляла ходатайство о недопустимости проведенной следствием экспертизы в 2022 г. в качестве доказательства. Экспертиза проводилась об оценке стоимости акций компании BelkaCar и доли в компании ООО «Брайнстон СиАйЭс» на интересующий следствие период. Елфимов в ходатайстве указал, что изначально по назначению следователя были проведены две судебные оценочные экспертизы комиссией экспертов ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, которые установили, что спорные договоры не могли причинить никакого ущерба, поскольку на дату их заключения рыночная стоимость акций BelkaCar Ltd составляла меньше рубля (компания являлась стартапом), а рыночная стоимость долей ООО «Брайнстон СиАйЭс» была даже несколько меньше цены, установленной договором. Впоследствии, по словам адвоката, следователь вынес постановление о признании этих заключений недопустимыми. После этого, отметил Елфимов, были проведены новые экспертизы в коммерческой организации, в ходе проведения которых не соблюдались требования Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса», учрежденного приказом Минэкономразвития от 1 июня 2015 г.
В прениях сторон защитник настаивал на том, что ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия не удалось опровергнуть показания Новака о гражданско-правовом характере правоотношений с Соботкой, связанных с совершением двух сделок, переведенных в уголовно-правовую плоскость по «надуманным и ничем, в том числе документально, не подтвержденным основаниям».
Как ожидается, приговор будет обжалован в апелляционной инстанции.
В сентябре 2022 г. Минюст внес Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину. Предприниматель Борис Зимин – сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина, который умер в 2021 г. В 2016 г. они также основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. Созданная Зиминым-старшим BMT Private Equity Ltd. (BMT) стала единственным владельцем BelkaCar Ltd. – головной компании одноименного российского каршеринга – в конце 2019 г. Сам сервис в октябре того года сообщал, что BMT стала акционером BelkaСar, купив мажоритарную долю швейцарской инвесткомпании Winterberg Group (ранее – Bryanston Group, инвестировала в BelkaСar в 2017 г.). BMT купила долю трех основательниц BelkaCar – Екатерины Макаровой, Лорианы Сардар и Елены Мурадовой, следует из данных кипрского реестра («Ведомости» писали об этом 12 декабря 2019 г.), а также остальных владельцев – Федора Петрякова, Екатерины Писаренко и Оксаны Теличко. Они сотрудники BMT, говорил человек, близкий к одной из сторон сделки.
Зимин, как и Кройхер, находится в международном розыске. Как заявлял адвокат Зимина Александр Антипов в ходе заседания по избранию меры пресечения (заочно), следствию известно о местонахождении Зимина: он проживает в Израиле в городе Хайфе и покинул Россию еще задолго до возбуждения уголовного дела. По его словам, намерений у бизнесмена скрываться от российского правосудия не было. «Следствие не пыталось должным образом уведомить моего доверителя о предъявленном обвинении, хотя о его месте проживания было известно», – говорил адвокат в суде.