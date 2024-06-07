Бразилия выдала России обвиняемого в пособничестве мошенничеству
По требованию Генпрокуратуры РФ Бразилия впервые с момента подписания Договора о выдаче между двумя странами экстрадировала россиянина Дениса Асфандьярова, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.
«Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Федеративной Республики Бразилии удалось добиться окончательного решения о выдаче», – уточняется в сообщении.
По версии следствия, с 1 января 2017 г. по 25 января 2018 г. коммерческий директор фирмы Асфандьяров с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке строительных материалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани общей стоимостью более 67 млн руб.
Обвиняемый скрылся от правоохранителей. По поручению Генпрокуратуры РФ 12 марта 2020 г. Асфандьяров был объявлен в международный розыск. В сопровождении сотрудников ФСИН РФ он будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.
4 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о передаче Турцией в Россию обвиняемого в вымогательстве 200 млн руб. россиянина Андрея Гриценко.
По данным следствия, в апреле 2018 г. Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, что являлось вымышленным предлогом. Тогда он передал злоумышленникам порядка 2 млн руб.
В июле того же года московским следственным управление УВД по ЮВАО МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы. Гриценко был задержан в Турции в ноябре 2022 г.