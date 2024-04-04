Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн рублей

В июле того же года московским следственным управление УВД по ЮВАО МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы. Гриценко был задержан в Турции в ноябре 2022 г.