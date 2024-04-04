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Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн рублей

Ведомости

Обвиняемого в вымогательстве 200 млн руб. россиянина передали России из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ [Национального центрального бюро] Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован россиянин Андрей Гриценко. В нашей стране он обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере», – сказала Волк.

По данным следствия, в апреле 2018 г. Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, что являлось вымышленным предлогом. Тогда он передал злоумышленникам порядка 2 млн руб.

«Через месяц соучастники вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил денежные средства в размере $700 000», – добавила представитель ведомства.

В июле того же года московским следственным управление УВД по ЮВАО МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы. Гриценко был задержан в Турции в ноябре 2022 г.

14 марта Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. СМИ писали, что Щербаков покинул страну в конце прошлого года в связи с расследованием уголовного дела в отношении его знакомого пиарщика Антона Сафонова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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