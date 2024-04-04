Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн рублей
Обвиняемого в вымогательстве 200 млн руб. россиянина передали России из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В сопровождении сотрудников НЦБ [Национального центрального бюро] Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован россиянин Андрей Гриценко. В нашей стране он обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере», – сказала Волк.
По данным следствия, в апреле 2018 г. Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, что являлось вымышленным предлогом. Тогда он передал злоумышленникам порядка 2 млн руб.
«Через месяц соучастники вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил денежные средства в размере $700 000», – добавила представитель ведомства.
В июле того же года московским следственным управление УВД по ЮВАО МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы. Гриценко был задержан в Турции в ноябре 2022 г.
14 марта Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. СМИ писали, что Щербаков покинул страну в конце прошлого года в связи с расследованием уголовного дела в отношении его знакомого пиарщика Антона Сафонова.