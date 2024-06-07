Владимир Машков станет новым директором «Современника»

Народный артист России, актер театра и кино Владимир Машков окончил школу-студию МХАТ. С 2018 г. он является художественным руководителем «Табакерки», за всю свою карьеру сыграл более 60 ролей в кино. Народный артист России Евгений Герасимов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, в 2022 г. занял должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. Режиссер Константин Богомолов окончил ГИТИС, поставил более 50 спектаклей. С 2019 г. является художественным руководителем Театра на Малой Бронной.