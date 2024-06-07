Владимир Машков станет новым директором «Современника»
Новым директором театра «Современник» станет народный артист России Владимир Машков, сообщается на портале мэра Москвы.
Кадровые изменения произошли и в других московских театрах. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет актер Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – режиссер Константин Богомолов.
Вместе с этим все трое сохранят свои должности художественных руководителей в других театрах. Машков – в Московском театре Олега Табакова, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов – в Театре на Малой Бронной.
Кроме того, департамент культуры Москвы принял решение объединить Московский театр кукол с Московским открытым театром кукол, а сцену на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда присоединить к Московскому еврейскому театру «Шалом».
Народный артист России, актер театра и кино Владимир Машков окончил школу-студию МХАТ. С 2018 г. он является художественным руководителем «Табакерки», за всю свою карьеру сыграл более 60 ролей в кино. Народный артист России Евгений Герасимов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, в 2022 г. занял должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. Режиссер Константин Богомолов окончил ГИТИС, поставил более 50 спектаклей. С 2019 г. является художественным руководителем Театра на Малой Бронной.