Путин поручил увеличить срок софинансирования долгосрочных сбережений россиян
Срок софинансирования накоплений граждан по программе долгосрочных сбережений (ПДС) должен быть увеличен с трех до минимум десяти лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно – увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет», – сказал Путин.
Добровольная программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 г. ПДС позволяет участникам получить софинансирование накоплений со стороны государства, возможность получать ежегодно налоговый вычет и дополнительный инвестиционный доход. Инициатором законодательной инициативы о программе выступили Минфин РФ и Центральный Банк. По оценке регулятора, принять участие в программе могут порядка 30 млн человек.
Государство софинансирует сбережения из средств Фонда национального благосостояния и резервов Социального фонда России. Сумма может достигать 36 000 руб. ежегодно. Сейчас эта поддержка предусмотрена в течение трех лет.