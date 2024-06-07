Путин поручил увеличить срок софинансирования долгосрочных сбережений россиян

«Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно – увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет», – сказал Путин.