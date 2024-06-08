СК завершил расследование убийства Игоря Талькова
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении концертного директора Талькова – Валерия Шляфмана. В сообщении СК указано, что он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).
СК установил, что в октябре 1991 г. в дворце спора «Юбилейный» возник конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову.
В 1992 г. Шляфман был заочно привлечен к ответственности за убийство по неосторожности, тогда концертный директор Талькова скрывался в Израиле. В 2021 г. после возобновления дела следователи на основе собранных доказательств установили, что Шляфман причастен к совершению умышленного преступления.
Певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 г. в Санкт-Петербурге во время концерта.