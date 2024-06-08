СК завершил расследование убийства Игоря Талькова

В 1992 г. Шляфман был заочно привлечен к ответственности за убийство по неосторожности, тогда концертный директор Талькова скрывался в Израиле. В 2021 г. после возобновления дела следователи на основе собранных доказательств установили, что Шляфман причастен к совершению умышленного преступления.