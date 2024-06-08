Роскомнадзор сообщил о возбуждении уголовных дел против 25 иноагентов

Там пояснили, что если нарушения носят систематический характер, ведомство передает информацию в СКР для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения требований закона об иностранных агентах).