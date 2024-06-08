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Роскомнадзор сообщил о возбуждении уголовных дел против 25 иноагентов

Ведомости

В отношении 25 лиц, признанных иностранными агентами, возбуждены уголовные дел, всего Роскомнадзор передал в Следственный комитет России информацию о 45 иноагентах, систематически нарушавших требования о маркировке материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РКН.

Там пояснили, что если нарушения носят систематический характер, ведомство передает информацию в СКР для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения требований закона об иностранных агентах).

Сейчас Роскомнадзор передал материалы в отношении 45 лиц, из них в отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела, рассказали агентству в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

В реестре иностранных агентов, по данным сайта Минюста, содержатся сведения о 809 иноагентах – ресурсах, юрлицах, объединениях и физлицах.

По данным Роскомнадзора, в 2022-2023 гг. сумма штрафов, наложенных на иностранных агентов за отсутствие маркировки, составила более 1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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