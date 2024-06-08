Роскомнадзор сообщил о возбуждении уголовных дел против 25 иноагентов
В отношении 25 лиц, признанных иностранными агентами, возбуждены уголовные дел, всего Роскомнадзор передал в Следственный комитет России информацию о 45 иноагентах, систематически нарушавших требования о маркировке материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РКН.
Там пояснили, что если нарушения носят систематический характер, ведомство передает информацию в СКР для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения требований закона об иностранных агентах).
Сейчас Роскомнадзор передал материалы в отношении 45 лиц, из них в отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела, рассказали агентству в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
В реестре иностранных агентов, по данным сайта Минюста, содержатся сведения о 809 иноагентах – ресурсах, юрлицах, объединениях и физлицах.
По данным Роскомнадзора, в 2022-2023 гг. сумма штрафов, наложенных на иностранных агентов за отсутствие маркировки, составила более 1 млрд руб.