Слуцкий предложил назвать Cеверный морской путь в честь Чилингарова
Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением присвоить Северному морскому пути имя Артура Чилингарова.
«Чилингаров А.Н. понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией», – говорится в письме, которое имеется в распоряжении «Ведомостей».
Слуцкий в письме отметил, что Чилингаров в течение долгих лет занимался разработкой нормативной базы, которая могла бы регулировать использование Северного морского пути. В целом он являлся автором свыше 50 научных трудов на тему освоения Арктики и Антарктики. В связи с этим лидер ЛДПР и попросил главу государства поручить правительству проработать соответствующий вопрос.
Депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни после продолжительной болезни. 4 июня его похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. Отпевание и прощание состоялись в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.
Чилингаров пришел в политику в 1990-е. Был депутатом Госдумы I–V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – членом фракции «Единая Россия». С ноября 2011 по июль 2014 г. был сенатором от Тульской области. Вернулся в Госдуму в 2016 г., был избран депутатом VII–VIII созывов. Летом 2007 г. Чилингаров вместе с другими исследователями на подводном аппарате «Мир» первым в мире опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса. Ученый также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 г.