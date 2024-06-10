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Слуцкий предложил назвать Cеверный морской путь в честь Чилингарова

Ведомости

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением присвоить Северному морскому пути имя Артура Чилингарова.

«Чилингаров А.Н. понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией», – говорится в письме, которое имеется в распоряжении «Ведомостей».

Слуцкий в письме отметил, что Чилингаров в течение долгих лет занимался разработкой нормативной базы, которая могла бы регулировать использование Северного морского пути. В целом он являлся автором свыше 50 научных трудов на тему освоения Арктики и Антарктики. В связи с этим лидер ЛДПР и попросил главу государства поручить правительству проработать соответствующий вопрос.

Депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни после продолжительной болезни. 4 июня его похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. Отпевание и прощание состоялись в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

Чилингаров пришел в политику в 1990-е. Был депутатом Госдумы I–V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – членом фракции «Единая Россия». С ноября 2011 по июль 2014 г. был сенатором от Тульской области. Вернулся в Госдуму в 2016 г., был избран депутатом VII–VIII созывов. Летом 2007 г. Чилингаров вместе с другими исследователями на подводном аппарате «Мир» первым в мире опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса. Ученый также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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