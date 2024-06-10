Умер заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин
Заместитель главного редактора агентства городских новостей «Москва» Александр Малютин скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте агентства.
Малютин перенес инсульт, его госпитализировали в больницу Зеленограда 2 июня.
Малютин окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова в 1986 г., затем - Военную академию тыла и транспорта. В 1986-1992 гг. находился на военной службе. В журналистику пришел в конце 1992 г. – внештатным корреспондентом в издательский дом «Коммерсантъ». Позже работал там корреспондентом, специальным корреспондентом, обозревателем. В 1999 г. стал редактором отдела бизнеса и финансов сайта Газета.Ru.
В 2003 г. Малютин перешел в русскую версию журнала Forbes, работал сначала редактором, а затем заместителем главного редактора. В июле 2005 г. Малютин был назначен первым заместителем главного редактора журнала SmartMoney, в 2006 г. стал главредом издания.
С 2009 по 2010 г. работал в издательском доме «Ньюс медиа - Рус» главным редактором сайта деловых новостей Marker.ru. В 2010 г. вернулся в Forbes заместителем главного редактора. С апреля 2011 по июнь 2012 г. и с августа по декабрь 2013 г. занимал пост главного редактора «Известий». В агентстве «Москва» с 2014 по 2023 г. был главным редактором, затем – заместителем главного редактора.