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Умер заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин

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Заместитель главного редактора агентства городских новостей «Москва» Александр Малютин скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте агентства.

Малютин перенес инсульт, его госпитализировали в больницу Зеленограда 2 июня.

Малютин окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова в 1986 г., затем - Военную академию тыла и транспорта. В 1986-1992 гг. находился на военной службе. В журналистику пришел в конце 1992 г. – внештатным корреспондентом в издательский дом «Коммерсантъ». Позже работал там корреспондентом, специальным корреспондентом, обозревателем. В 1999 г. стал редактором отдела бизнеса и финансов сайта Газета.Ru.

В 2003 г. Малютин перешел в русскую версию журнала Forbes, работал сначала редактором, а затем заместителем главного редактора. В июле 2005 г. Малютин был назначен первым заместителем главного редактора журнала SmartMoney, в 2006 г. стал главредом издания.

С 2009 по 2010 г. работал в издательском доме «Ньюс медиа - Рус» главным редактором сайта деловых новостей Marker.ru. В 2010 г. вернулся в Forbes заместителем главного редактора. С апреля 2011 по июнь 2012 г. и с августа по декабрь 2013 г. занимал пост главного редактора «Известий». В агентстве «Москва» с 2014 по 2023 г. был главным редактором, затем – заместителем главного редактора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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