Умер заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин

С 2009 по 2010 г. работал в издательском доме «Ньюс медиа - Рус» главным редактором сайта деловых новостей Marker.ru. В 2010 г. вернулся в Forbes заместителем главного редактора. С апреля 2011 по июнь 2012 г. и с августа по декабрь 2013 г. занимал пост главного редактора «Известий». В агентстве «Москва» с 2014 по 2023 г. был главным редактором, затем – заместителем главного редактора.